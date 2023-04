Semjén szerint attól, hogy kommunista volt, most lehet kereszténydemokrata Szili Katalin

A héten immáron 27. alkalommal szavazták le az LMP-nek az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatát. Ez azért is érdekes kérdés, mert eleddig a kormánypárti politikusok semmivel sem indokolták, hogy miért szavazzák le rendre az ellenzéki javaslatot.



Kép: Facebook/Semjén Zsolt

Az MSZMP-MSZP-KDNP pályát befutó Szili Katalinnal kapcsolatban is kapott kérdéseket a miniszterelnök-helyettes és el is mondta, hogy Szili kitűnő, nemzetépítő munkát végez és a határon túli magyarság autonómiakoncepcióját építi, majd azt is hozzátette, hogy büszke rá, hogy

Szili belépett a KDNP-be, hiszen attól, hogy valaki harmincvalahány évvel ezelőtt MSZMP tag volt, most lehet kereszténydemokrata.

Az elsőre furcsának tűnő kijelentést Semjén azzal sietett elmélyíteni, hogy szerinte mindenkit meg kell becsülni, aki a jó oldalra áll és a nemzetért dolgozik, még ha a múltjában akadnak is téves döntések.

1983 és 1989 között az MSZMP tagja, 1989-ben az MSZP alapító tagja. 1992 és 1994 között pécsi önkormányzati képviselő volt. Emellett 1993 és 1994 között az MSZP parlamenti frakciójának szakértője volt. 1998 és 2006 között minden alkalommal megnyerte választókerületét, a 2010-es országgyűlési választásokon viszont pártja Baranya megyei listájáról jutott a törvényhozásba.

És most vessünk egy pillantást a 2009-es plakátra amelyet a Fidesz rakott ki Pécsett, ugyanis bejött a papírforma, Szili Katalin házelnök elvállalta a pécsi polgármester-jelöltséget.

Egy volt MSZP-s is indul a polgármesterségért, a Fideszt a párt egy régebbi polgármestere képviseli.

Szili esélyeit tovább növelte akkor, hogy ő volt az a politikus, aki az utóbbi években többször is kritizálta a kormányt és sikerült magát az MSZP belső ellenzékének vezéreként mutatnia.

A héten Semjén pedig Nagy Imre példáján keresztül próbálta magyarázni Szili helyzetét, hiszen Nagynak is szörnyű múltja volt, de végül a magyarok mellé állt és ezért van helye a panteonban.