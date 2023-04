Kövér László a Bayer show-ban: a Bloomberg óbégatása még viccnek is rossz

Kövér László Bayer Zsolt műsorában jelent meg, ahol többek között a Bloomberg vasárnap megjelent cikkére is reagált.

Nagy port kavart NER-berkekben a Bloomberg cikke, mely szerint Magyarország beleavatkozik az Egyesült Államok belügyeibe. Erre reagált most a házelnök is a HírTV műsorában, a Bayer show-ban – szemléz a mandiner.hu. Kövér szerint egy gyenge próbálkozás a visszavágásra, de azt is hozzátette, hogy mindezt azért írták, mert Donald Trump letartóztatását követően Orbán Viktor Twitteren állt ki az egykori amerikai elnök mellett.

Akkor avatkoznánk be mi az Egyesült Államok belügyeibe, hogyha mondjuk, teszem azt, csak a nagyságrendek miatt nem forintban, hanem dollárban számolva 3 milliárd dolláros tiltott kampányfinanszírozásban vennénk részt, mondjuk Trump elnök úr leendő kampányára

– fogalmazott Kövér László. Tovább is fejtegette: „Ott az amerikai-magyar diaszpórában a mikroadományokból összejönne hirtelen hárommilliárd dollár, és akkor valaki felfedezné, hogy e mögött tulajdonképpen a magyar kormány állna, akkor, ha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy a Bloomberg jogosan óbégat, addig ez még viccnek is rossz.”