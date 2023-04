Az Orbán-kormány megbüntetésére új intézkedést tervezhet az Egyesült Államok és szankciót vethet ki befolyásos magyar személyekre

A 444.hu több, egymástól független diplomáciai forrásra hivatkozva azt írja, az Egyesült Államok új intézkedést tervezhet a magyar kormány megbüntetésére. A lap forrásai között felmerült az is, hogy a 2014-es kitiltásokhoz hasonlóan Amerika szankciót vethet ki befolyásos személyekre. A 444.hu diplomáciai forrásai szerint hiába rendszeresek az egyeztetések a magyar kormány embereivel, az USA egyre rosszabbul viseli, ahogy a magyar kormány kezeli az ukrajnai háborút.

David Pressman amerikai nagykövet beszédet mond a Szent Korona hazatérésének 45. évfordulója alkalmából. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A 444.hu kedd reggel számolt be arról, hogy több, egymástól független diplomáciai forrástól is azt hallotta a lap, hogy az amerikai kormány új intézkedést tervez a magyar kormány megbüntetésére, például felmerült, hogy szankciót vetnek ki befolyásos személyekre. A 2014-es kitiltásokhoz hasonló ügyről is lehet szó, amikor korrupció vádjával tiltottak ki hat magyar állampolgárt az USA-ból.

David Pressman amerikai nagykövet szerdára sajtótájékoztatót hívott össze. Hivatalosan nem jelölt meg semmilyen témát az eseményre, a 444 forrásokra hivatkozva azt írja, akár arról is lehet szó, hogy szankciókat jelent be rajta.

A 444 emlékeztet, hogy a

magyar és az amerikai kormány viszonya mélyponton van.

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelő beszédében amerikai diplomaták neveiből csinált viccet, a mostani nagykövetet, David Pressmant például Présembernek nevezte, és azóta sokszor elismételte, hogy Magyarországot “bele akarják préselni” a háborúba Oroszország ellen. Orbán úgy fejezte be a gondolatát az évértékelőn, hogy reméli, a következő nagykövetet nem Puccini-nak hívják majd – arra utalva, hogy az USA esetleg puccsot készíthet elő a kormányával szemben.

Problémásnak tartják,

Hogy a magyar kormány azért blokkolta sokáig a finn, és azért blokkolja még mindig a svéd NATO-csatlakozást, hogy pénzt csikarjon ki az EU-tól, és a két ügy összekapcsolását elfogadhatatlannak tartják. hogy a magyar kormány egyetlenként az EU-ban alig tett valamit, hogy függetlenedjen az orosz energiától, sőt inkább a függés fenntartása érdekében igyekszik blokkolni vagy felvizezni az uniós szankciókat. Hogy a paksi orosz beruházásról még mindig nem mondtak le. Hogy orosz diplomaták sokasága mozoghat itt szabadon, többek között a kémbanknak csúfolt IIB budapesti központja miatt, és a bank egyetlen EU-tag részvényese a magyar állam maradt. És nem utolsó sorban, hogy a kormány és a sajtója orosz propagandát terjeszt a háborúról.

Amerika tavaly mondta fel Magyarországgal az 1979-es kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Szijjártó korábban azt mondta, Amerika arra lépett válaszul, hogy a magyar kormány nem adta hozzájárulását a globális minimumadó bevezetéséhez. A magyar kormány azóta tárgyalt az OECD-vel is az ügyről: április elején azonban Washington jelezte a magyar kormánynak, egyelőre ennek ellenére sem állnak készen a kapcsolódó tárgyalások újranyitására.