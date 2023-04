Orbán volt angoltanára lesz az örményországi nagykövet

Az azeri baltás gyilkos ügye óta nagyon érzékeny a magyar-örmény viszony.

Illusztráció: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Újra képviseli Magyarországot nagykövet Örményországban, még ha nagykövetség nem is nyílik – számol be a hvg.hu. A történetben van egy csavar is:

Orbán Viktor diplomatává avanzsált egykori angoltanára lesz az a bizonyos nagykövet.

A köztársasági elnök most Sikó Anna Mária tbiliszi nagykövetet bízta meg Magyarország képviseletével az Örmény Köztársaságban a most közzétett határozat szerint, amire a lap hivatkozik.

A Grúziában 2021 óta szolgáló magyar diplomata korábban nyelviskolákat irányított – és a jelenlegi kormányfőt is okította –, több éven át arab országokban is dolgozott. A Fidesz kormányra kerülése után – diplomáciai múlt nélkül – ausztráliai nagykövet lett, 2019-ben pedig Oslóba került a magyar nagykövetség élére.

Magyarország és Örményország diplomáciai kapcsolata az azeri baltás gyilkos, Ramil Safarov ügye miatt szakadt meg. Safarov Magyarországon meggyilkolta egy örmény katonatársát, amiért itt életfogytiglani börtönre ítélték. Az akkor Orbán-kormány viszont kiadta a gyilkost Azerbajdzsánnak, ahol azóta is hősként ünneplik.