Debreceni milliárdos gyerek volt a halálos baleset résztvevője: „a gyermekem meghalt, mire ő csak rántott egyet a vállán”

Most lenne 22 éves a rendőrnek készülő Mázló Attila. A létavértesi srác január hetedikén, éppen névnapján halt meg értelmetlenül Debrecen belvárosában, a Vágóhíd utcai felüljárón.

Attila Golf kabriója nem védte meg a fiút a brutális ütközéstől. Forrás: Pixabay

– írja a Blikk. A rendőrök hajnalban érkeztek a család otthonához.

Már kifelé menet a házból megéreztem, hogy nagy baj történhetett, hiszen a kisfiam nem hívott, és azt is láttuk, hogy nincs itthon a cipője. Az ajtót kinyitva, szinte szavak sem kellettek, azonnal tudtuk, mi történt

– emlékezett vissza Agócs Anna, Attila édesanyja. Azonnal útnak indultak a helyszínre, mert abban reménykedtek, hogy a fiút még ott találják, el tudnak tőle búcsúzni, de addigra már elszállították. Az út csatatérré változott, a járművek a felismerhetetlenségig összeroncsolódtak.

A balesetben résztvevő másik járművet, egy vadonatúj, több tízmilliós AMG C43-as luxus-Mercedest 19 éves fiú vezette. A Blikk szerint a fiatalember méregdrága debreceni ingatlanban él a családjával, szüleinek pedig több, jól menő vállalkozása is van. Környezete szerint a fiú igazi milliárdos csemete.

– mesélte lapunknak dühösen az áldozat édesapja, idősebb Mázló Attila.

Attila elektrotechnikusként végzett, majd fegyveres biztonsági őrként dolgozott a Létavértesi Határrendészeti Kirendeltségnél, februárban pedig el akarta kezdeni a rendőriskolát. A szorgalmas, jóravaló srácot rengetegen szerették, ígéretes jövő állt előtte.

Üléssel együtt zuhant ki a kocsiból, az agyának részeit én szedtem le a korlátról. Rettegtem attól, milyen állapotban találom. Nem volt meg a fél arca, ezért nem akarták megmutatni, de én mindenáron látni akartam, így mégis el tudtam tőle búcsúzni. Nem lehettem ott, amikor meghalt. Bocsánatot kértem tőle, amiért egyedül, magányosan kellett meghalnia. Megtudtam, hogy Attilát pontosan mikor hamvasztják, tudtam, hogy mikor indítják be a gépet, illetve azt is, melyik kéményen fog feljönni a „gyermekem füstje”. Akkor ott meghaltam én is. Január 30-án épp úgy hoztam haza az urnáját az ölemben, mint őt újszülöttként, csecsemőkorában a kórházból