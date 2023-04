Hétfőn utcára vonultak a tanárok és a diákok, hogy tiltakozzanak a státusztörvény ellen. Beszédet mondott Hadházy Ákos és Pankotai Lili is, és egy jövő heti tüntetést is bejelentettek. A tüntetők a beszédek után a Belügyminisztérium épülete elől átvonultak Budára, a Karmelitához, ahol Hadházy Ákos és a Momentum újabb kordonbontásba kezdett. A rendőség még könnygázt is fújt a tüntetőkre. Hadházy Ákost és Gelencsér Ferencet a rendőrök földre teperték. Végül Hadházyt négy rendőr cipelte el a helyszínről.

A rendőrség Hadházy Ákos szerint a szokásosnál is keményebben lépett fel hétfő este, miután a státusztörvény ellen tiltakozó tanárok és diákok a Karmelitához mentek, ahol a független képviselő és a Momentum kordont bontottak – írta meg a 444.hu.

Kordonbontás volt a Karmelita előtt hétfő este, a rendőrség könnygázt vetett be

Ahogy hétfőn este mi is megírtuk, Hadházy Ákos és társai szerszámokkal érkeztek a Várnegyedbe, és ismét nekikezdtek a Karmelita körüli kordon bontásának. A kivezényelt rendőrök azonban közbeléptek, a kordonbontás nem sikerült.

A rendőrök megbilincselték és elvitték a politikusokat

A politikusok és a rendőrök között dulakodás alakult ki, Hadházy ekkor feküdt rá egy kordonra. A Lőcsei Lajossal és Gelencsér Ferenccel együtt elvitték. Hadházy felkiáltott, amikor hátrafeszítették a karját, hogy

ne törjék azt el.

Végül négy politikust, Hadházy Ákost, illetve Gelencsér Ferenc mellett a szintén momentumos Sebők Évát és Lőcsei Lajost állítottak elő.

Gelencsér szerint Hadházy rosszul lett, megütötte magát, mentőt is hívtak hozzá, de a képviselő nem kért ellátást. Ő maga nem tudta megmondani, hogy megsebesült-e, az inge mindenesetre elszakadt, mondta a sajtónak – írta meg a Telex. A rendőrök pár perc után őt is átcipelték a kordon külső oldalára.

Igazoltatásuk és elengedésük után Hadházy Ákos azt mondta, a kordon továbbra is a hazugságnak a cinizmusnak a jelképe, újra és újra megkísérlik lebontani majd.

A legutóbbi alkalommal azt mondta Dömötör Csaba propaganda-államtitkár, a demokrácia bizonyítéka, hogy engedték elbontani a kordont. Nos, a jelek szerint eddig tartott ez a demokrácia nevű valami, ma már kimutatta a foga fehérjét a rendőrállam. Egy rendőrminisztert állítanak csatasorba a nemzeti közoktatás ügye ellen, a fogdmegjeikkel pedig minden áron megvédik a törvénytelen kordont és a hatalom központját. Nem a kordonbontás a lényeg, az csupán szimbóluma ennek a mocskos rendszernek. A lényeg, hogy felhívjuk a figyelmet arra a hét pontra, amelyet megfogalmaztunk. A hét követelés teljesülése nélkül nem beszélhetünk szabad választásokról és szükség szerűen el fog bukni minden kezdeményezés, így a tanárok és a diákok mozgalma is. Én bízom benne, hogy sikerülni fog kiharcolni a szabad választások feltételeit, de nagyon hosszú út áll még előttünk!

- írta Facebookon Hadházy Ákos független képviselő hétfőn este.

A helyszínen a 444.hu készített riportot:

Frissítés:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a Karmelita kolostornál be nem jelentett gyűlést tartottak. A rendezvény több résztvevője agresszívan lépett fel a rendőrökkel szemben, ellenük könnygázt vetettek be.