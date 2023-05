Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában megszidta magát, amiért Magyarország megint hitt az Európai Bizottságnak. "Annyiszor átvert már bennünket a bizottság, és annyiszor visszaéltek már a hatalmukkal, hogy igazán gondolnunk kellett volna, hogy megint ez lesz a vége" – tette hozzá a kormányfő.

Már a kirobbanásakor is az volt magyar álláspont, hogy aligha lesz nyertese az ukrajnai háborúnak, ennek a háborúnak nincsenek és nem is lesznek nyertesei

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A kormányfő azt mondta: a győzelemről vagy vereségről szóló nyugati elmélkedés valójában a háború hamis dilemmája.

Hozzátette,

Oroszország beleütközik egy falba, mert a NATO fegyverrel és pénzzel látja el Ukrajnát, és csak a nyugatiakon, valamint az amerikaiakon múlik, mennyit pénzt hajlandók költeni erre.

A másik oldalon pedig ott van Oroszország, egy 140 milliós ország, amely sokkal nagyobb, mint Ukrajna, és övé a világ legnagyobb atomfegyverarzenálja – mondta.

Közölte, nem lehet elképzelni, hogy valaki képes lenne legyőzni egy atomhatalmat, és

Oroszország nem fogja ölbe tett kézzel nézni, ahogy legyőzik, nem fog belenyugodni egy katonai vereségbe.

Orbán Viktor hangsúlyozta: örülni kell, hogy itt nincs háború, és elég erősek vagyunk, hogy megakadályozzuk, hogy "belepréseljenek minket" a háborúba. Azt is mondta, Amerika háborús kampányt folytat Magyarország területén, és "ez is megérne egy misét egyébként", hogy "itt a saját országunkban egy másik ország egy fegyveres konfliktus ügyében propagandakampányt folytathat".

De – fűzte hozzá – hiába akarnak bennünket belepréselni, nem fogunk részt venni ebben a háborúban, "ez nem a mi háborúnk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen, és béketárgyalások kezdődjenek, mert másképpen nem lehet megmenteni sok tíz- vagy százezer ember életét".

Nehéz hetek elé nézünk az ukrajnai háborúban – folytatta a miniszterelnök, aki úgy értékelt: a várható offenzíva az ukránok utolsó nagy lehetősége, utána letisztul a helyzet, sokak számára válik nyilvánvalóvá, milyen katonai lehetőségek maradtak.

Az offenzíváról úgy fogalmazott:

ha ezt a golyót kilövik, a letisztultabb helyzetben több lehetőség nyílik a diplomáciai akcióknak is.

A kormányfő hangsúlyozta: "mindig rácsatlakoznak különböző érdekek" egy háborúra, legyen szó a fegyverüzletről, a spekulánsokról vagy a csempészekről, akik számára aranybánya egy ilyen konfliktus.

Vannak nagy nyugati gazdasági érdekkörök, Soros György áll talán ezek között is az első helyen, akik mindig is arról álmodoztak, hogy valahogy beteszik a lábukat Ukrajnába – ami sikerült is –, és hogy hozzájutnak Oroszország természeti erőforrásaihoz – fogalmazott.

Azt mondta, sokan akarnak békét Európában, de a jelenlegi politika és az amerikai befolyás nem hagy teret a béke hangjának, és

az egész liberális média is "szinte koncertszerűen" háborúpárti.

Orbán Viktor kiemelte: a Vatikán elszánta magát, mozgósítani fogja az erejét, kapcsolatait, befolyását, és megpróbál gátat vetni a vérontásnak, ebben pedig "számít is ránk"; össze kell gyűjtenie azokat a szereplőket, országokat, ahol a béke hangja az erősebb, és hajlandóak ezt a nemzetközi szítéren is képviselni.

Mi egyértelműen és világosan kiállunk a béke mellett – jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök a pápalátogatás kapcsán megjegyezte:

az ország más állapotba került erre a három napra, az ellenzéki vagy kormánypárti viták, a rosszindulat is zárójelbe került.

Magyarország egy jól menő, sikeres Ukrajnában érdekelt, az ott élő magyarok miatt pedig még erőteljesebben motivált, hogy Ukrajnában béke legyen – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a békében leginkább Magyarország érdekelt, először is azért, mert Ukrajna a szomszédja. "Nekünk egy jól menő és sikeres Ukrajna volna az érdekünk, az növeli Magyarország értékét; egy bajban lévő, háborús, lerombolt, kockázatot jelentő, emberéleteket százezrével veszítő Ukrajna Magyarország vonzerejét is lecsökkenti" – fogalmazott.

Hozzátette: emellett Ukrajna egy része "ősi magyar föld, ami most Ukrajnához tartozik", és ott őshonos közösségként léteznek a magyarok. Ukrajna szenvedése az ott élő magyarok szenvedése is – emelte ki.

Ezért – hangsúlyozta Orbán Viktor – a magyarok kétszeresen motiváltak, erőteljesebben, mint bármelyik másik nép Európában, hogy Ukrajnában béke legyen, és mindig is keresik a lehetőséget, hogy hozzájáruljanak a békéhez, nem zárkóznak el semmilyen békemissziótól.

A kormányfő az ukrán gabonával kapcsolatos vitákra utalva rámutatott: ha a közép-európaiak összefognak, akkor elérik a céljainkat Brüsszelben is.

Felidézte: Magyarország elhitte az Európai Bizottságnak, hogy az ukrán gabonát Afrikába az éhezőknek szállítják majd, de nem így történt.

Spekulánsok behozták Közép-Európába, itt eladták, leverték az árakat, tönkretették a lengyel, a magyar, a román, a bolgár gazdák kilátásait, a bizottság pedig ezt pontosan tudta, de semmit nem tett

– mondta.

Annyiszor átvert már bennünket a bizottság, és annyiszor visszaéltek már a hatalmukkal, hogy igazán gondolnunk kellett volna, hogy megint ez lesz a vége

– jegyezte meg.

Kiemelte: a lengyelek Közép-Európa élére álltak ebben az ügyben, Magyarország pedig csatlakozott. Kiharcolták Brüsszelben, hogy ezt a gyakorlatot azonnal szüntessék meg. Ha pedig Brüsszel nem hajlandó lépni, akkor nemzeti hatáskörben megakadályozzák, hogy ezek az áruk bejussanak Magyarországra – tette hozzá.

Jelezte: bár Brüsszel 100 millió eurót ígért rendkívüli támogatásként a gazdáknak, véleménye szerint ebből a pénzből semmit nem fog Magyarország látni.

Ez arra lecke, hogy ki kell állnod a saját érdekeiért

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök figyelmeztető jelként értékelte, hogy egyetlen vám eltörlése kis híján tönkretette öt ország gazdálkodóit, miközben "mindenki Ukrajna uniós tagságáról beszél". "Óvatosan ezzel az Ukrán európai uniós tagsággal"

- mondta.

Az energiaárak jelentős növekedéséről szólva Orbán Viktor közölte: az ország még mindig képes fenntartani a rezsicsökkentést. Nem szabadulnak el az árak, a családok az átlagfogyasztásig védettek lesznek, de a kormány a kis- és közepes vállalkozások segítésére is törekszik.

Szólt a vármegye- és országbérlet bevezetéséről is, amivel – mint mondta – kiegyenlítődött a támogatás: amit eddig csak a budapestiek kaptak, most a vidékiek is megkapják.

Hangsúlyozta: bár a háborúnak feltehetően nem lesz vége idén, a kormány próbálja fenntartani a családvédelmi intézkedéseket.

Elmondta, az oroszoktól vásárolt energia árában csúszóhatás érvényesül, az árcsökkenés és az emelkedés is két hónapos késéssel érvényesül. Szerinte a legfontosabb, hogy a fűtési szezonra elegendő energia legyen, ami meg is valósul majd a tározók feltöltésével.

Orbán Viktor kitért arra: most hozzák majd nyilvánosságra azt a kezdeményezését kilenc országnak – az élükön Németországgal –, hogy a jövőben térjenek el az Európai Unió alapokmányában lefektetett rendtől, és a tagállamoknak ne legyen lehetőségük önálló külpolitikára. Tehát ha úgy dönt az EU kétharmados többsége, hogy egy külpolitikai döntést meghoz, akkor egyetlen tagállam sem húzhatja ki magát ez alól – mondta.

Hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy megszüntetik az önálló magyar külpolitikát.

Azt mondta:

az egész nyugati világban megpróbálják a nemzetek önállóságát, hatáskörét, szuverenitását korlátozni és minél több ügyet elvenni tőlük, hogy majd valahol máshol, a fejük fölött intézzék azokat.

Hangsúlyozta: ez a törésvonal, mert "mi a nemzetek Európájában hiszünk". Az egyetlen orvosság, ha megerősítjük a nemzeteket, ez a nyugati kultúra, a nyugati versenyelőny alapja, ez tette naggyá a Nyugatot, de a nemzeteket akarják a globalista erők felszámolni – fogalmazott.

A miniszterelnök elmondta:

észnél kell lenni a nemzeteknek, különösen egy olyan méretű nemzetnek, mint Magyarország, és "ha nem akarjuk, hogy letapossanak bennünket, akkor ki kell állni a nemzetek Európájának koncepciója mellett".

A Konzervatív Politikai Akció Konferenciára utalva megjegyezte: ezért voltak itt a "konzervatív barátaink". Azok találkoztak Budapesten, akiket összeköt ez a gondolat, és készek arra, hogy megvívják a politikai küzdelmet a globális elit és spekulánsok világával szemben.