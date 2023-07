A magyarság a 20. század végére, a 21. század elejére világnemzetté vált, hiszen 15 millió magyar él szétszóródva a világban, az anyaországban, a Kárpát-medencében és számos más térségben – mondta szombaton Londonban Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta: a cél az, "hogy aki magyar, azt megtartsuk magyarnak".

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) XXXI. nyári egyeteme, a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem megnyitóján a református egyház rimaszombati rendezvényközpontjában, a Csillagházban 2023. július 3-án. MTI/Kovács Tamás

Szilágyi Péter, aki a magyar közösségvezetők országos találkozóján tartott előadást az Egyesült Királyságban működő magyar közösségek vezetőinek, kijelentette: 2010 óta a nemzetpolitika olyan mértékben előtérbe került a szakpolitikák között, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumban is jelentős fordulatot lehetett tapasztalni ezen a téren.

Hangsúlyozta: 2010 előtt nem volt meg a mára kiépült intézményes kapcsolattartás sem a kárpát-medencei, sem a diaszpórában élő magyarsággal.

Felidézte: 2004 után megszűnt a Magyar Állandó Értekezlet, az a fórum, amelynek révén a kormány kapcsolatot tartott a határon túli magyarsággal, de ez az intézmény 2010-ben újraindult.

A helyettes államtitkár elmondta: a járványhelyzet ezen a szakpolitikai területen is számos nehézséget okozott, komoly feladatokat kellett végrehajtani annak érdekében, hogy működőképes maradjon e kapcsolattartás, a támogatás és a kapcsolódó programok.

Ezt sikerült megoldani, 2020-2021-ben és 2022-ben is működött ez a szakpolitikai tevékenység, azokban az években is meghirdették a fórumokat és a programokat – mondta Szilágyi Péter a londoni Magyar Házban tartott, a magyar nagykövetség és a Magyarok Angliai Országos Szövetsége együttműködésével rendezett találkozón.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy szombattól lehet pályázni a Kőrösi Csoma Sándor-program 2023. október 1-én induló új programszakaszára. Elmondta: a pályázók a www.kulhonimagyarok.hu, illetve a www.korosiprogram.hu honlapon jelentkezhetnek, és az ösztöndíjasokat fogadó szervezeteknek is ezeken az oldalakon kell jelezniük fogadási készségüket.

Az ösztöndíjas-jelöltek és az őket fogadni kívánó magyar szervezetek július 31-ig jelentkezhetnek.

Fontos, hogy a fogadó szervezetek pontosan írják le, milyen tudásszintű ösztöndíjasokat várnak – mondta a nagy-britanniai magyar közösségek vezetőinek tartott szombati londoni tájékoztatóján a nemzetpolitikai helyettes államtitkár.

Szilágyi Péter kiemelte az újdonságok között, hogy a korábbi 20 év alsó korhatár helyett már 18 éves kortól is lehet jelentkezni. Azok is jelentkezhetnek, akik még nem töltötték be 18. életévüket, de a kiutazás idejére már elérik ezt az életkort – tette hozzá.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy négy területen – cserkésztevékenység, hagyományőrzés, oktató-nevelő munka, valamint közösségi, sport-, média- és kulturális tevékenység ellátása – várják az ösztöndíjra pályázók jelentkezését.

Szilágyi Péter szerint örömre ad okot, hogy Nagy-Britanniában is jelen van a cserkészet. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a Nemzetpolitikai Államtitkárság kitűnő kapcsolatot alakított ki az elmúlt években, az államtitkárság támogatja a szövetséget és a külön jogi személyként működő cserkészcsapatokat is – hangsúlyozta.

A helyettes államtitkár elmondta: a diaszpórából hazaköltözni kívánók támogatására jön létre a Hazaváró Iroda (Welcome Office). Ennek célja nem a kárpát-medencei, hanem a diaszpórában élő magyarság megszólítása, valamint az adminisztratív akadályok közös leküzdése és a magyarországi érvényesüléshez szükséges információk átadása.

"Nem állunk jól lélekszám szempontjából, a jövő nagy feladata az, hogy aki magyar, azt megtartsuk magyarnak" – fogalmazott londoni előadása végén a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára.