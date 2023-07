Itt az újabb nadrágszíjhúzás, óriási postabezárási hullámot készít elő a kormány, a polgármesterek félnek

Tovább csökkenhet a posták száma Magyarországon. A 30 ezer lakosúnál nagyobb településeken elég lesz 30 ezer lakosonként egy postahelyet fenntartani. A Nészava szerint a városvezetők félnek és értelmetlennek tartják a változást.

Az módosított postatörvény szerint az eddigi 25 ezer helyett 30 ezer lakosonként kell legalább egy postát vagy a kézbesítést lehetővé tevő eszközt fenntartani, ami a kisebb és közepes városoknak, valamint a nagy szezonális forgalmat lebonyolító üdülőhelyeknek okozhat problémát.

A kvóta felemelése jelentős változást jelent, hiszen 30 ezer fős vagy annál népesebb település csak 34 akad az országban, míg ennél kisebből több, mint 3100.

Noha tavaly már 364 postahivatalt zárt be a Magyar Posta (ebből 45 nyitott újra, ahol az önkormányzat vállalta a fenntartását), most tovább csökkenhet a posták száma egy júniusi törvénymódosításnak köszönhetően

– hívta fel a figyelmet a Népszava.

Jelenleg cirka 2300 településen egyáltalán nincs állandó posta, bár a szolgáltató cég a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével kötött megállapodás alapján 265 ezer forintot fizetne helyi vállalkozóknak, akik vállalják, átveszik és ellátják a postai feladatokat a településükön. A szolgáltatás egyébként masszívan veszteséges, ezért is vonult ki ezekről a helyekről a Magyar Posta, mely eddig valamivel több, mint száz vállalkozói szerződést kötött.

Fotó: Pixabay cco

A Népszava több potenciálisan érintett település polgármesterét is megszólalta.

– mondta a lapnak Lengyel Róbert, a 25 ezer állandó lakossal rendelkező Siófok polgármestere.

Csákovics Gyula, a nagyjából 2800 fős balatoni kisváros, Zamárdi polgármestere a Népszavának azt mondta

Elképzelhetetlennek tartom, hogy megszűnjön a postahivatalunk, amely nemcsak nyáron, de egész évben hatalmas forgalmat bonyolít. A lakosságszám alapján persze mondhatnák, hogy nincs rá szükség, de nyaranta a nyaralóvendégekkel, az üdülőtulajdonosokkal megsokszorozódik a népesség, ami a postai forgalmon is meglátszik, nem is beszélve a fesztiválok idejéről, amikor sok tízezren érkeznek hozzánk. Ráadásul a hivatal nemcsak a helyieket, de a környező településen élőket is kiszolgálja.