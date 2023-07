Gulyás Gergely szerint "most már látszik a fény az alagút végén", a kormány most már biztosan teljesíteni tudja azt a vállalását, hogy év végéig egyszámjegyűre törje a jelenleg 20 százalékos inflációt, ez már októberre, novemberre bekövetkezhet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Kónya Imre ügyvéd, korábbi belügyminiszter, Köbli Norbert forgatókönyvíró, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) StoryLab Műhely vezetője és Jereb Botond, az MCC hallgatója (b-j) a Blokád – és ami mögötte van című pódiumbeszélgetésen a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2023. július 20-án. MTI/Veres Nándor

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor csütörtök délutáni, a 2024-es választási évről rendezett pódiumbeszélgetésén kifejezte reményét:

a választók is értékelni fogják, hogy a háború és a szankciók okozta nehéz helyzet dacára a kormány a legfontosabb vállalásait teljesítette.

Az infláció letörése megoldja ugyan az egyik nagy problémát, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy látnánk, hogy az európai gazdaság, amely az orosz nyersanyag hiányában teljesen átalakul, milyen kiutat talál a jelenlegi helyzetből. Magyarország mentesítést kapott, továbbra is be tud szerezni gázt és olajat Oroszországból, de az európai gazdasági modell is egy komoly kihívásnak van kitéve, mert attól a német gazdaságtól függ, amely nem csupán a kiválóan fejlett és szervezett német technológián, hanem az olcsó orosz energián is alapult – magyarázta Gulyás Gergely.

Úgy vélekedett: ha csoda nem is, de egy jobbra tolódás talán várható az európai parlamenti választásoktól, ami "talán ésszerű felvetések megtárgyalását is lehetővé teszi".

Megállapította:

a jelenlegi Európai Parlamentben a "magyar" szitokszóvá vált, mert a képviselők többsége nem tudja megbocsátani a magyar választópolgároknak azt, hogy négyévente "nem sikerül eltalálniuk a szerintük helyes választ", és ezért a magyar választópolgárokon próbálnak bosszút állni.

Szerinte az EP-ben ma minden megtalálható, ami rossz Európában: ez a korrupció melegágya, és "a többség azt sem tudja, hogy fiú-e vagy lány".

A háborúval kapcsolatban Gulyás Gergely leszögezte: mielőbbi békére, béketárgyalásokra van szükség, de szerinte a háború végkimenetele a jövő évi amerikai elnökválasztással áll szoros összefüggésben.

Megállapította: Ukrajnát megtámadottsága egyértelműen szolidaritásra méltó országgá teszi, az Európai Unióban senki sem – Magyarország sem – vitatja, hogy Oroszország durván megsértette a nemzetközi jogot. Magyarország első biztonságos országként befogadta a menekülteket, segíti Ukrajnát, mégis ellenséges magatartást tapasztal a kijevi kormány részéről.

Kérdés, hogy a tagországok meddig hajlandók finanszírozni a háborút, van-e perspektívája annak, amit eddig tettek. Gulyás Gergely szerint felelőtlenség egy befagyott konfliktust éveken át finanszírozni úgy, hogy érdemben jobb eredmény nem várható, az egyedüli megoldás a tűzszünet, a béke, ami az öldöklésnek véget vet.

"A józan ész alapvető szabályainak mond ellent, hogy vannak olyan országok, amelyek tagjai az EU-nak, jogosultak az európai költségvetésből pénzekre, az Európai Bizottság a közösségi jogot lábbal tiporva ezeket a pénzeket nem biztosítja, majd felhívja azért a tagállamokat, legyenek kedvesek egy egyhangú döntéshez hozzájárulni, hogy egy olyan ország is részesedhessen az uniós pénzekből, amely nem tagja az Európai Uniónak"

- mondta Gulyás Gergely.