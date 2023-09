Kunetz Zsombor szerint "a félművelt államtitkárnak inkább azon kellene dolgoznia, hogy a betegek az állami ellátásban is korrekt ellátást kaphassanak”.

- mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a Portfolio Private Health Forum 2023 konferencián. A magán- és közegészségügy szétválasztásával kapcsolatban a transzparencia fontosságát hangsúlyozta az államtitkár. Például azoknak a kis magánrendelőknek a működését, amelyek "valamikor régen kaptak valamilyen engedélyt" nem látja az állam, legfeljebb azok a kórházak fogadják a sokszor félrekezelt betegeket, amelyek a rendelő közelében működnek. Ennek vethet véget az EESZT, amelyben az állami egészségügyben dolgozók pontosan fogják látni a kórelőzményeket, írja a lap, jelezve: az államtitkár elismerte, hogy sok rendelő működik a szürkezónában, ezeknek a működésére a NAV sem mindig lát rá. Hangsúlyozta, hogy

Takács Péter úgy vélekedett, hogy azért könnyű ma Magyarországon magánegészségügyi vállalkozást működtetni, mert minden kockázatot átvesz és elvisz az állam.

Takács Péter kérdésre válaszolva kifejtette: megreformálják a minőségellenőrzés rendszerét a közegészségügyben és ennek a finanszírozásban is lesz jelentősége. Példaként említette, hogy nézni fogják a súlyozott esetszámot, nemcsak az orvosok, de teljes osztályok munkáját, és a túlápolást. Utóbbi azt jelenti, hogy minden ellátáshoz tartozik egy sztenderd ellátási idő, ami a gyógyításhoz kell és ettől nem lehet nagy mértékben eltérni.

Kunetz Zsombor: "a félművelt államtitkárnak inkább azon kellene dolgoznia, hogy a betegek az állami ellátásban is korrekt ellátást kaphassanak”

- reagált Takács Péter szavaira Kunetz Zsombor egészségügyi szakember.

Hiszen előző esetben, a hozzá nem értés azonnal láthatóvá válik, míg utóbbi estben ez valamennyire maszkolódik. A végeredmény tekintetében, azonban egyik esetben sincs különbség, csak a nem tudás észlelésekor ez már nyilvánvalóvá válik. Vannak persze még ebben az esetben is különösen veszélyes minősítő körülmények, mint például az egó előtérbe helyezése, valamint a mindenáron bizonyítani akarás kényszere. Amely tökéletesen jellemzi az egészségügyi államtitkárt. Félműveltségéről éppen most a Portfolio Private Health Forum 2023 konferenciáján ismét veretes tanúbizonyságot tett, többek között ezzel a véleményével is.