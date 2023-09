Elhangzott Orbán beszéde: Ukrajnát semmilyen kérdésben nem támogatjuk, az USA akarja, hogy szálljunk be a háborúba

Orbán Viktor felszólalását azzal kezdte: szokás szerint jelentést tesz a képviselőknek a tavaszi ülésszak zárását követő eseményekről, és elmondja, hogyan látja az őszi ülésszak idején jelentkező kihívásokat.

Mint mondta, a nemzeti kormány kiemelkedő vállalása, hogy fenntartja az ország energiabiztonságát, sőt, ebben a zavaros helyzetben is felépítjük független energiahálózatunkat, nyáron ezért tárgyaltunk három országgal – Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral –, ezzel új lehetőségeket nyitottunk ki. Úgy látja, Brüsszel tettei ellentétesek Magyarország érdekeivel, a kormány célja, hogy csökkentse ennek a döntésnek a negatív hatásait, és alkalmazkodjon az új helyzetben, a türk világ stratégiai szerepet játszik hazánk energiaellátásában.

A kelet, és a türk világ súlya, szerepe nőni fog a világban, lassan megkerülhetetlenné válik, ezt a magyarok már rég tudják – fogalmazott, hozzátéve: láttuk, hogy ha Ukrajna nem adja fel a NATO-hoz csatlakozás szándékát, csak idő kérdése, hogy újabb konfliktussal kell számolnunk, ami negatívan befolyásolhatja az energiabiztonságunkat.

A gáztározókról azt jelentette:

a gáz 60 százaléka rendelkezésre áll. A kormány feltöltötte a hazai gáztározókat is.

Magyarországot a Paksi erőművel, a Paks2 felépítésével önállóvá tesszük, 4-5 évvel előbbre járunk, Magyarország a klímabajnokok klubjához tartozik.

A hadseregről a miniszterelnök azt mondta, Zalaegerszegen megkezdődött a legmodernebb csapatszállítók gyártása, Zalaegerszegen olyan tudást halmoztunk fel, amellyel eddig nem rendelkeztünk. A következő évtizedben Európa militarizálódik. Harci drónok hazai gyártása is elindul német-izraeli-magyar égisz alatt – mondta, hozzátéve: 4 ezren kötöttek szerződést a honvédséggel.

Megerősítettük Szerbiával a stratégiai partnerséget, kiterjesztettük a honvédelemre és a hadiiparra is, emellett most fejeződött be Budapesten a NATO innovációs hete