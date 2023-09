Kit látogat meg Orbán minden kedden reggel egy óra erejéig?

Kedden a 444.hu egy videót osztott meg arról, ahogy munkatársai Orbán Viktort próbálták megkérdezni egy ferencvárosi bérház előtt. Az esemény hátterében állítólag az áll, hogy a miniszterelnök mostanában minden kedd reggel rövid látogatást tesz ebben a konkrét bérházban – hozta le a gulyasmedia.

Fotó: 444.hu

A videóból kiderül, hogy Orbán Viktor zavartnak tűnt, és nem válaszolt a kérdésekre.

Ehelyett az utcán tíz- és húszezer forintos bankjegyek számolgatásába kezdett, majd eltűnt a bérházban.

A média Havasi Bertalantól kért magyarázatot az esetre, de a miniszterelnök sajtófőnöke ugyanazt közölte, mint korábban:

Orbán Viktor magánprogramon volt Ferencvárosban kedden, nincs erről információja.

Az eset további rejtélyeket is felvet. A videón látható kapucsengőn különböző számok váltakoznak, köztük a 9-es, a 2-es és a 32-es. Ez lehet, hogy arra utal, hogy az ajtót saját kombinációval vagy tokennel nyitották ki.

Az épületben lakóktól érdeklődve kiderült, hogy több lakó már látta Orbán Viktort az épületben.

A 444.hu azon értesülését, hogy a kormányfő minden héten azonos időpontban érkezik, azonban a lakók nem tudták megerősíteni.

Az épületben több ismert személynek is van apartmanja, köztük egy fideszes meggyőződését nem titkoló veterán popzenésznek is.

Egy másik teória szerint Orbán Viktor valamilyen szolgáltatást vesz igénybe az épületben keddenként. Két ilyen szolgáltatót is találtak az épületben, egy műszempilla-építő stúdiót és egy "életműhelyt," ami életvezetési tanácsadást és pszichológiai terápiát kínál.

Az életműhelybe be is csengetett a gulyasmedia.hu munkatársa, először nem jött ki senki, később azonban két alkalmazottal is sikerült beszélnünk. Ők azt mondták, hogy ha látták is volna Orbán Viktort, etikai normáik nem engednék, hogy kuncsaftjaikról információt adjanak ki.

Az életműhely kapucsengő-kódja megegyezik azzal az egyik számmal, ami a 444.hu videójában Orbánnak a házba belépésekor látható.

Az eset továbbra is sok kérdést vet fel, és az épület látogatásainak pontos célja továbbra is rejtély marad.