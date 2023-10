Betiltották a külügy elé tervezett palesztinpárti gyűlést – Nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni

Elfogadhatatlan a terror – jelentette ki Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában. Ennek kapcsán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megtiltotta a fővárosba péntekre bejelentett gyűlés megtartását, mert Magyarországon nem lehet terrorszervezet mellett tüntetni.

Résztvevők a Párizsban rendezett palesztinpárti szimpátiatüntetésen 2023. október 12-én. Fotó: MTI/AP/Thibault Camus

A BRFK közleménye szerint egy magánszemély jelentette be, hogy az Izrael és a Hamász terrorszervezet között folyó fegyveres harc kapcsán pénteken Budapest II. kerületében gyűlést kíván tartani. A gyűlés illeszkedik a Hamász felhívásához, amely ezen a napon a "harag kimutatására" szólítja fel híveit az egész világon.

A BRFK a gyülekezési jogról szóló 2018. évi törvény alapján megtiltotta a gyűlés megtartását, mert az közvetlenül veszélyeztetné a közbiztonságot és a közrendet. A BRFK felhívta a figyelmet arra, hogy a betiltott gyűlésen történő részvétel szankciót von maga után.

A kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Hamász támadása kapcsán azt mondta, amikor látni a terror "lenyomatát", az megrendítő hatással van. Az ember "együtt érez azokkal, akik elszenvedték a támadást és imádkozik a hozzátartozókért, a túlélőkért, egyáltalán érzelmileg az áldozatok oldalán áll" – fogalmazott.

Megdöbbentőnek nevezte, hogy szimpátiatüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Jelezte: még Magyarországon is próbálkoztak, "de terrorszervezetek mellett szimpátiatüntetést nem lehet rendezni, mert az önmagában is terrorveszélyt jelentene". Ezért "nem is fogunk erre semmilyen engedélyt sem megadni" – jelentette ki.

Nyugat Európában azonban számos helyen nem tudják megakadályozni a terror melletti szimpátiatüntetéseket, és ez azt jelenti, hogy ott nagy számban vannak emberek, akik helyeselnek ilyen akciókat – fejtette ki. Úgy értékelt: miután a migrációs válság idején nagy számban engedtek be ellenőrzés nélkül tömegeket a nyugat-európai országokba, most köztük ott vannak a Hamász megbízottjai is, ami közvetlen, komoly kockázatot jelent minden nyugat-európai országnak.