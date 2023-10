Hyppolit módjára hajlongott Orbán Putyin embere előtt Pekingben

Az már kedden kiderült, hogy Orbán Viktor valamiért nagyon ideges volt, miközben Vlagyimir Putyinnal találkozott Pekingben.

Szergej, how are You? Forrás: twitter

A saját bevallása szerint „utcai harcos” személyiségű főfideszes folyamatosan igazgatta a nyakkendőjét, fészkelődött, rendezgette az iratait, tollát – mutatta meg az rtl keddi híradója.

A Kínában lezajlott orosz-magyar kétoldalú találkozó ennél is szánalmasabb mozzanatára Gulyás Balázs hívta fel a figyelmet Twitteren:

@PM_ViktorOrban met Vladimir Putin today. He bowed to #Russian FM Sergey Lavrov before the meeting. pic.twitter.com/ifAmjMAkI8 — Balázs Gulyás (@balazsgulyas) October 17, 2023

A videón azt látni, hogy mielőtt Putyin és Orbán elfoglalják a helyüket, köszönnek a terem két oldalán felsorakozott kormánytagoknak. Orbán Viktor utolsóként Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel fog kezet. A kézfogás előtt Orbán derékból enyhén meghajol, majd fogadja Lavrov felé nyújtott kezét.

A diplomáciai érintkezések szigorú szabályai szerint ez azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök alacsonyabb rangú, mint az orosz külügyminiszter – legalább is a Fidesz alatt létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem tankönyve szerint.

A protokoll szerint üdvözlésnél meghajolni csak a pápa és uralkodók (császárok, királyok) iránti tisztelet jegyéül kell. Az etikett szerint ráadásul a kézfogást minden esetben a magasabb rangú fél kezdeményezi.

Külföldi fellépésnél a kormánytagok rangsorában a miniszterelnököt a külügyminiszter követi. Orbán helyes protokoll-magatartása az lett volna, ha kormányfőként meghajlás nélkül ő nyújt kezet az orosz külügyminiszternek.