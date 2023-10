Hadházy Ákos: "Van annak bája, hogy Orbán a Terror Háza főigazgatóját is elviszi magával a Kínai Kommunista Párt által vezetett diktatúrába gazsulálni"

Vajon mi a fenét keresett Schmidt Mária Kínában a lormánytagok között? – tette fel a kérdést közösségi oldalán Hadházy Ákos.



Fotó: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszél az általa meghirdetett tüntetésen az MTVA óbudai székháza előtt 2022. november 4-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Véleménye szerint "van annak bája, hogy Orbán a Terror Háza főigazgatóját is elviszi magával a Kínai Kommunista Párt által vezetett diktatúrába gazsulálni".

Persze tudjuk, hogy az “ellenzéki” Ungár Péter harcos antikommunista édesanyja hívta meg a miniszterelnököt a tengerparti villájába és azt is tudjuk, hogy közben az Ungár család évente 800 milliót kap az államtól irodabérlet címén.

Hozzátette:

Megjegyezte:

Azt nem tudom, hogy a tömeggyilkos Putyinnal való felláció alkalmával is jelen volt-e az igazgató asszony, de tulajdonképpen mindegy is. Éppen elég szánalmas ez így is.