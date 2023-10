Lemondott az Európa-politikáért felelős helyettes államtitkár

Orbán már alá is írta a megbizatás megszűntetését.

EU-csúcs Brüsszelben. Illusztráció: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Benyújtotta lemondását az Európa-politikáért felelős helyettes államtitkár, Orbán Viktor miniszterelnök pedig megállapította, hogy Zalai Csaba megbízatása október 31-én megszűnik – írja a Magyar Közlöny nyomán a hvg.hu.

A távozó 50 éves hivatalnokról azt írja a lap, 1999-ben került a Külügyminisztériumba, középvezetői tisztségeket töltött be a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt is. 2015 után EU-főtanácsadó volt a macedón kormánynál Szkopjéban, majd a Miniszterelnöki Kabinetirodában, illetve Kormányirodában dolgozott. A 2022-es kormányalakítás után az Igazságügyi Minisztérium Európa-politikáért felelős helyettes államtitkára lett, majd idén nyártól az újonnan alakult Európai Ügyek Minisztériumában töltötte be ugyanezt a tisztséget.