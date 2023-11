Farkas Flórián szerint migránsok fenyegetik a cigányságot, ezért a választáson is elindul

A bejelentés szerint „jobboldali, a romák érdekeinek érvényesítésére képes” Országos Roma Önkormányzat létrehozására van szükség.

2014-ben még közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Farkas Flórián, aki az ORÖ akkori elnöke volt. Kép: Miniszterelnökség / miniszterelnok.hu

A Lungo Drom üdvözli a kormánypárti képviselők által kezdeményezett, a terrorizmus elítéléséről és az áldozatok melletti kiállásáról szóló országgyűlési politikai nyilatkozat elfogadását

– idézi a Népszava a Lungo Drom közleményét, amely felmondta a kormányzati propagandát: a migráció milyen „fenyegetést jelent a társadalomra és azon belül is különösen a cigányságra”. Majd a migráció apropóján hangsúlyozta, hogy „jobboldali, a romák érdekeinek érvényesítésére képes” Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) létrehozására van szükség 2024-ben. Farkas Flórián szervezete végezetül közölte: ennek szellemében készül az önkormányzati választásokkal együtt tartott nemzetiségi önkormányzati választásra. A lap szerint a sorok egy fontos fordulatot jeleznek a szervezet életében:

A közlemény a Fidesz iránti hűségnyilatkozatként is értékelhető.

Egy ideje meglehetősen hűvös a viszony a Lungo Drom és a kormánypárt között – idézi fel a Népszava. Farkas Flórián – aki miniszterelnöki biztos is volt – a 2022-es választás után kikerült a parlamentből, helyét Sztojka Attila romaügyi kormánybiztos vette át, aki az ORÖ elnöke is. A Lungo Drom belső gondjait mutatja, hogy néhányan – közöttük ORÖ-s képviselők – tavaly a szervezet feloszlatását kezdeményezték. A lap úgy tudja, az is felvetődött, hogy a Lungo Drom egyáltalán elinduljon-e a nemzetiségi választáson. A mostani közlemény alapján úgy tűnik: a kérdés eldőlt.