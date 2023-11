Karsai Dániel benyújtotta válaszát a kormány eutanáziaellenes beadványára

A gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizált alkotmányjogász Karsai Dániel az Emberi Jogok Európai Bíróságán indított pert azért, hogy méltósággal fejezhesse be az életét.

Karsai Dániel harcol, amíg csak tud. forrás: Youtube

Hétfőn benyújtottuk Strasbourgba a Kormány ellenkérelmére adott viszontválaszunkat

– idézte a Telex a Karsai közösségi oldalán megjelent friss posztot.

A fideszes kormány ellenkérelemben arra kérte a bíróságot, hogy nyilvánítsa elfogadhatatlannak Karsai Dániel eutanáziára vonatkozó kérelmét vagy állapítsa meg, hogy az alkotmányjogász jogai nem sérültek a megadott pontokon. Orbánék érvrendszere szerint a bíróság a Pretty kontra Egyesült Királyság ügyben már válaszolt Karsai összes felvetésére.

Karsai most beadott viszontválasza szerint ügye eltér a húsz évvel ezelőtti Pretty-ügytől. Abban az ügyben a kérelmező csak azt a problémát vetette fel, hogy férje nem tudott neki segíteni az élet végi döntésének végrehajtásában. A jelen kérelem sokkal összetettebb kérdéseket vet fel, amelyek sokkal több szempontot érintő élet végi döntéseket érintenek, áll az iratban, amit az alkotmányjogász elérhetővé tett.

A viszontválasz szerint a kormány alapvetően azzal érvel, hogy „az európai jogban nem történt olyan fejlődés, amely indokolná azt a következtetést, hogy az szűkebb, mint 2002-ben, a Pretty-ítélet meghozatalakor”. Orbánék állításával ellentétben azonban nagyon jelentős változások történtek az euroatlanti jogi környezetben, új megvilágításba helyezve az államnak az egyén életvégi döntésének tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségét, mondta Karsai jogi képviselete.

A Haas kontra Svájc ügyben a bíróság kifejezetten elismerte az egyén önálló jogát arra, hogy „eldönthesse, hogy milyen eszközökkel és mikor ér véget az élete, feltéve, hogy képes szabadon dönteni ebben a kérdésben, és ennek megfelelően cselekedni”. Emellett az euroatlanti jogi térben egyértelmű tendencia mutatkozik, amely szerint a legfelsőbb bíróságok egyre inkább alkotmányellenesnek találják az öngyilkosságban való segítségnyújtás minden formájának kriminalizálását.

Karsai azzal kapcsolatban is vitatja a kormány álláspontját, hogy nem létezne olyan európai tendencia, amely nagyobb autonómiát biztosítana a személyeknek az életvégi döntések meghozatalában. Úgy véli, hogy az életvégi döntésekkel kapcsolatos európai konszenzus nem állapítható meg a tagállamok tényleges jogi keretének elemzésével. Az európai konszenzus a lakosság és az orvosi szakma eutanáziához és az öngyilkossági asszisztenciához való hozzáállásában és elfogadásában tükröződik.

A kormány ellenkérelmében feltételezi, hogy léteznek olyan kockázati tényezők, amik befolyásolhatják a beteg személyeket esetleges életvégi döntéseik meghozatalában.

Karsai szerint a kormány állítását nem támasztotta alá tényleges adatokkal, annak ellenére, hogy az élet végi döntésekhez való jog számos európai országban évtizedek óta létezik. A rendelkezésére álló információk egyértelműen azt mutatják, hogy az ilyen döntés előtt állók az életvégi döntés szabadságával nem élnek vissza, különösen nem jelentős számban. Ez logikus, hiszen az elmúlás fájdalmas és az emberek túlnyomó többsége számára nagyon ijesztő esemény, következésképpen senki sem választja könnyelműen, még akkor sem, ha feltételezzük, hogy a fent említett nyomás létezik – közli.

Karsai a 17 oldalas jogi anyag végén leszögezi: a magyar jog megfosztja őt az élete vége feletti minden kontrolltól, arra kényszerítve őt, hogy minden szenvedést elviseljen elkerülhetetlen haláláig.

Karsai Dánielnél tavaly augusztusban diagnosztizáltak ALS betegséget. A 46 éves alkotmányjogász egy éve még 90 kilós volt, és 40-50 kilométert biciklizett, most nem tud egyedül enni, fürdeni, és a járás is nehezére esik. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán pert indított azért, hogy méltósággal fejezhesse be az életét. A Telexnek azt mondta: a sorstársait akarja képviselni, mert mindenkinek joga van ahhoz, hogy döntsön az élete végéről. A tárgyalása november 27-én és 28-án lesz, ha nem nyerne, akkor sem bánná meg, hogy harcol a jogaiért.