Börtönből házi őrizetbe megy.

Megszünteti a Fővárosi Törvényszék a korrupcióval vádolt Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökének letartóztatását – tudta meg a 24.hu a Fővárosi Törvényszéken zajló büntetőper csütörtöki tárgyalásáról. Schadl a bíróság döntése értelmében házi őrizetbe kerül, az ügyészség tudomásul vette a döntést. Schadl Györggyel együtt a büntetőper harmadrendű vádlottja is bűnügyi felügyelet alá kerül. Mindkettejüket eltiltitták a tanúkkal való kapcsolattartástól.

A letartóztatás megszüntetését Schadl ügyvédje, Morvai Attila indítványozta, másodlagosan pedig bűnügyi felügyelet elrendelését kérte.

Egyebek mellett azt mondta, szó sem volt arról, hogy Schadl el akart volna szökni, és a tanúk befolyásolása sem merült fel, ráadásul a tárgyalás ezen szakaszában abszolút okafogyott lenne. Az ügyvéd közölte, a végrehajtói kar elnöki posztjáról is lemondott Schadl, így az sem lehet indok, hogy a korábbi pozíciójával visszaélne. Szerinte a bűnismétlés is kizárt, hiszen ha a bűnelkövetés Völner Pálra épült, akkor már ez sem állhat, hiszen Völner is lemondott a posztjáról korábban. Szilas András ügyvéd, a harmadrendű vádlott, R. Róbert védője szintén az ügyfelével szembeni kényszerintézkedés megszüntetését kérte, másodlagosan pedig a bűnügyi felügyelet elrendelését. Az ő esetében is döntött a bíróság.

A vesztegetési per másik főszereplője Völner Pál, a Fidesz volt igazságügyi államtitkára, aki az eljárás kezdete óta mindvégig szabadlábon volt.

Az ügyészség mindként vádlott esetében kérte az indítványok elutasítását. Az eljáró ügyész többek közt arról beszélt, a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint a bizonyítás meghiúsításának veszélye továbbra is fennáll, és Schadl közvetlen munkatársainak meghallgatása még csak ezután következik – tette hozzá. Ezt elutasította a bíróság.

Schadl György azt mondta, nem áll szándékában elszökni, szerinte, ha valakinek érdeke az eljáráson végig részt venni, az éppen ő. Sem a kollégáit, sem más tanúkat nem kíván befolyásolni. A bíróság méltányos eljárását kérte.