A Bloomberg információi szerint az Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Equilor adhat majd tanácsot a Budapest Airport megvásárlásánál.

Orbán vejének cége ad tanácsot Magyarországnak a Budapest Airport-üzletben

címmel jelent meg egy cikk az amerikai Bloomberg hírügynökség oldalán – szúrta ki a telex.hu. A cikk szerint ez a bizonyos cég az Equilor, egy pénzügyi vállalkozás, amelyben közvetve Tiborcz Istvánnak is befolyása van.

A cikkben az Equilor Befektetési Zrt.-ről lehet szó, amelyben a Tiborcz István többségi tulajdonában lévő Gránit Bank szerzett többségi tulajdont tavaly nyáron. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a cégcsoportnak korábban része volt az Equilor Alapkezelő, amelyet viszont nem érintett ez a felvásárlás. A Gránit Bankban tavaly év elején szerezhetett 57,41 százalékos tulajdonrészt a Tiborcz cége, a BDPST Zrt.

A Bloomberg megjegyzi, hogy az Equilor 2021-ben, is kapott egy megbízást a kormányzattól, hogy működjön közre a reptér megvásárlásánál, vagyis azelőtt, hogy a Gránit Bank bevásárolta volna magát a cégbe. Az Equilorról egyébkén már a Gránit Bank bevásárlása előtt is az a hír járta, hogy szorosabb a kapcsolat annál, ami látszik. Szécsényi Bálint, a brókercég vezetője és Tiborcz István személyesen is jóban voltak, olykor felbukkantak közös fotón, és a BDPST, illetve az Equilor székhelye ugyanabban a budai irodaházban van.