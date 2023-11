Orbán nem szól bele a munkámba – bizonygatja Marco Rossi

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön Bulgáriában harcolhatja ki az Európa-bajnoki részvételt játékosaival.

Marco Rossi szerint Orbán ért a labdarúgáshoz. Forrás: Youtube

Rossi a Magyar Narancsnak mesélte el, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök kérdezte meg tőle, nem akar-e magyar állampolgársághoz folyamodni, tőle kapta az ötletet.

Rossi annak dacára nem beszél magyarul, hogy tanult jó darabig. Úgy érzi, már nem is fog megtanulni, de azért jól érzi magát itt. Negatív tapasztalatai közt az okoskodást említette:

A focit egyszerű megérteni, sokan szakértőnek gondolják magukat, és tanácsokat adnak. De ez is mindenhol megtörténik, és ezt sem utálom, ez is a munkám része.

Szerinte a magyar bajnokság még mindig közepes színvonalú, ezért szerinte versenyelőnyben vannak még azok a nívósabb bajnokságban játszó játékosok is, akik esetleg kevesebb játékpercet töltenek a pályán. Azt is felvállalta, hogy két hasonló képességű játékos közül inkább a fiatalabbat szokta választani, mert azzal a jövő válogatottját is építi.

Megkérdezték tőle, hogy esett neki, amikor 2021-ben politikusok is kritizálni kezdték.

Jó közegben vagyok, senki kéréseit nem kell teljesítenem. Abban biztos vagyok, hogy néha még maga Csányi Sándor sem értett egyet a döntéseimmel, de sosem szólt bele azokba sem ő, sem más. Ezért is szeretek vele dolgozni és a magyar szövetséggel.

Orbánnal is volt alkalma többször fociról beszélni: