Orbán Viktor szerint a Szovjetunió idején is jobb volt a kárpátaljai magyaroknak, mint most

A miniszterelnök szerint közös felelősség, hogy legyen alapja az etnikai alapú politizálásnak.

Kép: MTI/Koszticsák Szilárd

Hiába tűnhet úgy, hogy Ukrajna és Magyarország lépéseket tett a megegyezés felé, az ukrán szakértők szerint a magyar kormánytagok a nyilatkozataikkal rendszeresen lerombolják azt, amit a szakértőknek sikerül felépítenie – írtuk meg néhány napja mi is. Ezek az aggodalmak újfent igazolódni látszanak – mint az RTL.hu idézi, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken ezt nyilatkozta:

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a magyar nyelv és oktatás szempontjából a helyzet Szovjetunió idején jobb volt, mint most az ukrajnai állam idején.

Orbán a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén fejtette ki nézeteit, mások mellett az etnikai alapú politizálásról. A kormányfő azt mondta, a szlovákiai választások egy régi dilemmát élesztettek újjá: miután a magyarok már többedszerre nem tudtak bejutni a parlamentbe, ismét élővé vált a kérdés, van-e jövője az etnikai alapú politizálásnak, főként romló demográfiai mutatók mellett. Szerinte az, hogy legyen etnikai alap, „közös felelősségünk”.

A kormányfő a Kárpát-medencei magyar élet legnehezebb, legfájdalmasabb pontjának a kárpátaljai magyarság helyzetét nevezte. Szerinte a kárpátaljai magyarok minden tekintetben számíthatnak Magyarország támogatására. Ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy a véres, honvédő háborút folytató Ukrajnának még mindig van elegendő figyelme arra, hogy – mint fogalmazott – a magyarokat „vegzálja”.

Orbán a bevándorlásról is beszélt. Fájlalta, hogy nem „beszélő robotokat” engedünk be a bevándorlással, hanem a munkaerővel együtt a kultúrájukat, a civilizációjukat és a gondolkodásukat is. A magyar kormány viszonya egyébként meglehetősen ellentmondásos, ha bevándolrásról van szó: a vendégmunkások ügyét például feltűnő kínossággal kezelik.