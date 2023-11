„Minden ruhád egy kif*ngott alsógatya” – Nem kímélték Tóth Gabit az élő show-ban

A Sztárban sztár leszek! legújabb élő műsorában merész ruhát öltött magára Tóth Gabi, meg is kapta a magáét.

Mint mindig, a Sztárban sztár leszek! élő adását a „mesterek” most is kihasználták, hogy extra ruhakölteményeket húzzanak magukra. Így tett Köllő Babett, aki talpig kígyómintába öltözött, így elnyerte a Hüllő Babett becenevet, de Tóth Gabi is felkeltette a figyelmet a merész szettjével.

Joci meg is ragadta az alkalmat, hogy elegáns megjegyzéssel illesse a sokat mutató darabot:

Minden ruhád egy kif*ngott alsógatya

– mondta.