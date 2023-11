Semjén alaptörvény-módosítása eltörölné a honvédek érdekvédelmét, de nem adják a jogaikat harc nélkül a katonák

Ha ilyen döntés születik, azt biztosan meg fogjuk támadni – üzenték a kormánynak.

Semjén Zsolt. Kép: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Emberi Jogok Európai Bírósága egy franciaországi eset kapcsán 2014-ben világosan kimondta, hogy nem lehet megfosztani a fegyveres testületek tagjait a szakszervezet alakítás jogától. Ha Magyarországon ilyen döntés születik, akkor azt biztosan meg fogjuk támadni

– jelentette ki a Népszava érdeklődésére Emmanuel Jacob, a Katonai Egyesületek és Szakszervezetek Európai Szervezetének (EUROMIL) elnöke. Hangsúlyozta: egy ilyen módosítás számukra és magyar kollégáik számára is elfogadhatatlan

Ennek a nemzetközi ernyőszervezetnek, az EUROMIL-nek a tagja a magyarországi Honvédszakszervezet is, amely léte veszélybe került a kedd este benyújtott, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett alaptörvény-módosítás miatt. A szuverenitásra hivatkozó módosítás ugyanis megtiltaná, hogy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben szakszervezet tevékenykedjen és alakuljon.

Ez a Népszava szerint egyébként nemzetközi viszonylatban is példátlan jogfosztás lenne, ráadásul azzal az Európai Szociális Chartával is szembe menne, melyet aláírt Magyarország is.