Alaptörvényben mondaná ki az Orbán-kormány: „A haza védelme nemzeti ügy. Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére”

Tizenkettedszer is módosítaná a kormány a korábban gránitszilárdságúnak nevezett Alaptörvényt. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedd este nyújtotta be a módosító javaslatot az Országgyűlésnek. A szuverenitásvédelmi csomag részeként bekerülhet az Alaptörvénybe, hogy „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége”. A tizenkettedik Alaptörvény-módosítás egyik legfontosabb és korántsem szimbolikus lépése, hogy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai jogállásáról a jövőben az Országgyűlés helyett a kormány rendelkezhet.

Alkotmánymódosítást nyújtott be Semjén Zsolt kedden este. A 12. módosításban rendelkeznének a Rogán-féle Digitális állampolgárság programról, érintik a szuverenitásvédeleminek mondott, szintén most benyújtott törvényt és kitérnek a honvédségre is.

Rögzítenék, hogy

A haza védelme nemzeti ügy. Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.

A javaslat az eddig sarkalatos törvényben (a honvédelemről szólóban) meghatározott alapelvet ezzel alaptörvényi szintre emeli. Több ez szimbolikus döntésnél, az indoklás szerint így már az Alaptörvény alapelvként rögzíti, hogy a haza védelme nem kizárólag az állam (ideértve az állam szerveit, különösen a Magyar Honvédséget), hanem az egész nemzet ügye, amihez kapcsolódnak az ország lakosságát, a magyar állampolgárokat, szervezeteket terhelő honvédelmi kötelezettségek.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszáll a Magyar Honvédség Airbus H-145M típusú helikopterébe az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlat idején 2023. november 13-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Kiderül a szövegből az is, hogy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjainak jogállását, a jogállásukkal összefüggő alapvető jogaikat és kötelezettségeiket a jövőben nem kell törvényben határozzák meg, elég lesz ehhez kormányrendelet is.

Szó szerint ez szerepel benne:

A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai jogállásáról a Kormány rendeletet alkot, amelyben a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter részére felhatalmazást adhat a részletes szabályok megállapítására

Vagyis a parlament helyett a honvédelmi miniszter dönthet a hivatásos katonákat érintő legfontosabb kérdésekről.

A javaslatban az is szerepel, hogy a digitális állampolgárság bevezetéséhez az állam mindenki számára egy egyedi digitális azonosítót biztosít a jövőben. Az Alaptörvény-módosító szerint az állam „kezeli azokat az adatokat, amelyek az ügyek digitális intézéséhez szükségesek”.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője az elmúlt hetekben többször is arról beszélt, hogy jövőre indul a Digitális állampolgárság program, így telefonon is lehet majd igazolni a személyazonosságot.