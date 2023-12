Jön az újabb járvány? – Szlávik János megszólalt az új „kínai” tüdőgyulladásról

Kell-e félnünk a most megjelent tüdőgyulladásos esetektől?

Az a fajta tüdőgyulladás, ami most terjed Kínában, annak köszönhető, hogy a csak nemrég feloldott covid-korlátozások után lekerült a maszk az emberekről, a gyerekek pedig így a közösségekben, ahogy máshol a világon is, könnyedén elkapják a most aktuálisan terjedő fertőzéseket. Ezt a tüdőgyulladást a Mycoplasma nevű baktérium okozza, mely legtöbb esetben lábon kihordható, enyhe lefolyású tüdőgyulladást eredményez. Tény az is, hogy könnyű széthordani a világban utazások során. A fertőzés már Európában is megjelent, Dániában és Hollandiában számoltak be az esetszámok növekedéséről