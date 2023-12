A 25 százalékos béremelésre mondta ezt.

Mint ismert, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet 2023. december 10-ére és december 11-ére munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál – tudatta a hang.hu. Az érdekképviselet ezt azzal indokolta, hogy elakadtak a bérfejlesztési tárgyalások, 2024-re 25 százalékos béremelést szeretnének, erre az igényre azonban a Volánbusz Zrt. november 24-ig nem válaszolt.

Az elégséges szolgáltatás keretében az első nap, vagyis vasárnap a járatok 80, a második nap pedig az 55 százaléka közlekedni fog.

De ez még így is azt jelenti, hogy a Volánbusz a két nap során összesen mintegy 23 ezer kieső járattal tervez országszerte.

A Volánbusznak az az álláspontja, hogy az idei évben munkabeszüntetésre sem ok, sem jogszerű lehetőség nincs, hiszen a Kollektív Szerződés keretében a 2023-as évre érvényes bérmegállapodás van hatályban, amit a Volánbusz vezetése maradéktalanul betartott. Ezzel érvelt Lázár János is. Az építési és közlekedési miniszter írása szerint a munkabeszüntetés „jogszerűsége erősen vitatható”, miután a mostani esztendőre már megszületett a bérmegállapodás és azt a munkáltató fillérre be is tartja.

A politikus arról is írt, hogy a Volánbusznál működő közel két tucat szakszervezet közül csupán egy van, amely „ennyire túlzó mértékű” béremelést követel. Így fogalmazott: