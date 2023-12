Orbán közzétett egy videót, amiben a döntését magyarázza

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ahogy mi is megírtuk, az Európa Tanács úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Ezt az X-en Charles Michel, az ET elnöke jelentette be.

Nem sokkal később kiderült, hogy Magyarország nem vett részt a szavazáson. Erről Orbán Balázs elmondta:

Magyarország nem tartja felkészültnek Ukrajnát az uniós tárgyalások megkezdéséhez, ezért nem vett részt az arról tartott szavazáson.

De maga Orbán Viktor is be akart számolni arról, hogy mi állt a döntésük mögött, elárulta, miért mentek ki a szavazásról. Ezért a közösségi oldalára töltött fel egy videót: