Az Európai Tanács csütörtök késő délután döntést hozott, erről az X-en is beszámoltak.

FREDERICK FLORIN / AFP

Az ET úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával

– jelentette be egy bejegyezésben az X-en Charles Michel, az ET elnöke.

A 24.hu szemléje szerint hozzátette azt is, hogy emellett Grúzia megkapja a tagjelölti státuszt. A bejegyzésből kiderül az is, hogy amint Bosznia-Hercegovina eléri a tagsági kritériumok szükséges mértékét, vele is megkezdik a tárgyalásokat.

A döntésre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en úgy reagált: