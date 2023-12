Hodász szerint sok papnak arra megy el az energiája, amire nem kellene.

– nyilatkozta Hodász András a Népszavának. Hodász Katolikus papként szinte influenszer volt, majd saját maga kérte Erdő Péter bíborost, hogy mentse fel az egyházi szolgálat alól. Ezzel egy időben számolt be arról, hogy kamaszkorában egy pap szexuálisan zaklatta. Aztán coming outolt, nyilvánosan vállalta, hogy meleg. Most pedig új YouTube-csatornát indított Aeternum címmel, miközben egy kávézóban dolgozik. Jelenlegi életéről ezt mondta a lapnak:

Azt a helyzetet kell tudnom kezelni, hogy nem pap vagyok, hanem egy belvárosi kávézóban dolgozom. Elvégeztem a baristaképzést. Ezt is szeretem csinálni, de közben hasznára akarok válni a társadalomnak. Ezért indítottam el az Aeternumot, ezért hoztuk létre egy barátommal az Elmondhatom Alapítványt – nemrég jegyezte be a bíróság –, amellyel az a célunk, hogy segítsünk a szexuális abúzus áldozatainak. Nagyot változott az életem, de a belső baráti köröm megmaradt, közöttük azok a paptársaim is, akik közel álltak hozzám.