20 milliárd forintunkkal ajándékozzák meg Orbánék még az idén fő propagandistájukat

A nemzeti konzultációnak becézett, közpénzből finanszírozott fideszes propaganda hadjárat részeként novemberben újabb nagy megbízást kapott a Fidesz-közeli Balásy Gyula két cége.

Balásy Gyula a magyarok pénzéből lett a Fidesz milliárdosa. Forrás: 444

Ez csak a plakátkampányos megbízásokat tekintve idén már a negyedik milliárdos értékű munkája a Miniszterelnöki Kabinetirodától – írja az RTL.

A Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. november 10-i szerződését Rédey Krisztina közigazgatási államtitkár írta alá. Ő az állami Szerencsejáték Zrt. igazgatósági tagja is, illetve az állam és az Antenna Hungária (4iG-csoport) által megvásárolt Vodafone-ban is felügyelőbizottsági tag. A szerződés a bruttó 2 milliárd 865 millió forintos (nettó 2 milliárd 256 millió forint, amelyből nettó 826,7 millió forint opció) keret kimerüléséig, legkésőbb december 31-éig érvényes.