Forronganak az uniós képviselők: Orbán „illiberális demokráciáját” ellentétesnek gondolják az EU alapelveivel

A Politico szerint frontális támadás készül Orbán ellen az EU-ban.

Európai uniós képviselők frontális támadásra készülnek Orbán Viktor kormányfő ellen az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatás blokkolása miatt

– írja hétfői hírlevelében a Politico, amiről a 24.hu számolt be. A brüsszeli székhelyű lap cikke szerint szerdán a képviselők Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével vitáznak arról, hogy a Bizottság miért oldotta fel a Magyarországnak járó uniós támogatások egy részét. A politikusok egy része ugyanis továbbra is úgy értékeli, hogy Magyarországon aggályos a korrupció és a jogállamiság helyzete, tehát a támogatásokkal való visszaélés ezután is reális veszélyt jelent.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió, valamint a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségének (CELAC) harmadik csúcstalálkozóján Brüsszelben 2023. július 17-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Petri Sarvamaa finn néppárti EP-képviselő aláírásgyűjtést kezdeményezett, hogy függesszék fel a magyar kormány szavazati jogát a tagállamok tanácsában. A Politico szerint ezt a petíciót már 120 EP-képviselő aláírta. Bár az EU nem tehet ki egy országot sem az unióból, a szavazati jogot megvonhatja tőle. A cikk szerint az EP-képviselők csütörtökön szavaznak a Magyarországot érintő állásfoglalásukról. A lap szerint nem kizárt, hogy felhívást intézhetnek majd az uniós országoknak, hogy lépjenek fel Orbán ellen.

Ugyanakkor a Politico megjegyzi, nem valószínű, hogy Magyarországot megfosztják szavazati jogától, ugyanis 26 tagországnak egyhangúlag kéne megállapítania, hogy Magyarország „súlyosan és tartósan” megsérti az uniós alapértékeket. Ám a lap értesülései szerint