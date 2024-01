Orbán minisztere a forintot és a tőzsdét is padlóra küldte

2023 ősze óta nem látott szintre, az euróval szemben 386 közelébe gyengült a forint árfolyama január 23-án, kedden – írja a HVG.



Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter előadást tart az Ébredés az inflációs sokkból címmel rendezett konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2023. november 9-én. MTI/Máthé Zoltán

Az árfolyamgyengülés a reggeli 383-as szintről gyakorlatilag folyamatos volt.

És nem csak a forintárfolyam zuhant, hanem a budapesti tőzsde is, a fontosabb papírok mind lejtmenetbe kapcsoltak, a BUX-index az előző napi 64 709,34 záróértékről 63 620 alá esett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szakértői az előző napon publikálták a Portfolio.hu-n „vitaindítónak” nevezett elemző cikküket.

Ebben arról értekeztek, hogy indokolt volna újragondolni a változó kamatozású hitelek referencia kamatlábait.

Egész pontosan amellett érveltek, hogy a bankközi kamatlábak (a BUBOR-ok) helyett az alacsonyabb diszkontkincstárjegy-hozamokat kellene referenciaértékként használni.

A cikk szerint a váltás a vállalati hiteleknél lenne indokolt, de a Portfolio értesülései szerint a minisztériumban a váltás minden hitelre kiterjesztésén is gondolkoznak (tehát a lakossági hitelekre is kiterjesztenék). Ráadásul a már folyamatban lévő hitelszerződésekre is.

A Standard&Poor’s hitelminősítő elég gyorsan és elég határozottan reagált a minisztériumi vitaindításra a Reutersnek: