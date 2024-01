Putyin vagy megzsarolta, vagy megvette Orbánt – Hadházy interjút adott a svéd közmédiának.

A svéd közmédiának is megmutatta Hadházy Ákos a világrekorder kazári bölcsődét, ami egy rózsadombi luxusvilla árán, minimum háromszoros túlárazással, 676 millióért épült 12 gyermek részére Kazáron.

Teljesen véletlenül viszont nagy örömömre Berkis Sándor képviselőtársa az egyetlen megmaradt független televízióval, az RTL híradóval is pont akkor ott forgatott. A független képviselő szerint ez a helyszín tényleg egy csoda.

A svéd újságírót persze az is érdekelte, hogy hogy a fenébe lehet, hogy még a törököknél is később szavazzuk meg a NATO csatlakozásukat (ha egyáltalán...). Természetesen neki is csak azt tudtam mondani, hogy Putyin vagy megzsarolta, vagy megvette Orbánt.