Titkos határozattal a „nagy sikerű” KRÉTA fejlesztője kapott monopóliumot Orbánéktól

A fideszes kormány nem nyilvános kormányhatározattal tette kötelezővé több száz állami szerv számára egy iratkezelő rendszer használatát

Mágikus vonzalmat éreznek a közpénzeink iránt. Forrás: Pixabay

A rendszert Palkovics László ex-miniszter egykori üzlettársa fejlesztette – írja az Átlátszó.

Kétezres határozatuk értelmében a licencet ingyen kapják meg az érintett intézmények, de a rendszer bevezetésével és fenntartásával járó költségeket maguknak kell fedezniük. A kiadások esetenként a százmillió forintot is elérhetik. Az EKEIDR nevű szoftvert 2024 végéig mindenhol be kell vezetni. A közszférában már egy ideje használják, többek között a MÁV-nál, a Nemzeti Vagyonkezelőnél, de a fővárosi és megyei kormányhivatalokban is.