Sokkoló számok: árakban bőven utolértük Európát, de bérekben brutálisan lemaradt Magyarország

Időközben a bérekben már csak Bulgária maradt mögöttünk, a többiek előztek.

Tíz éves távlatban vetette össze az élelmiszerárak és a fizetések alakulását a G7.hu Magyarországon, illetve az Európai Unióban. A lap elemzéséből kiderült:

Magyarországon az élelmiszerek ára 2023-ban az uniós átlag 98 százalékára emelkedett, de a fizetések terén brutálisan le vagyunk maradva.

Élelmiszerárakban a román 72 százalék és a luxemburgi 120 százalék a két szélső érték, mi az utóbbihoz vagyunk közelebb. A G7 megjegyzi, a mezőny jelentős része középen összetorlódott, nincsenek köztük nagy lépcsők.Tíz éve a két szélső érték (Románia 60, Dánia 136 százalék) között még jóval nagyobb, 76 százalékpont volt a különbség, és nem torlódott össze annyira a mezőny, mint 2023-ban. A különbségek nagyobbak voltak az uniós belül, a magyar érték pedig tíz éve még csak 79 százalékon állt.

A magyar bérek 2022-ben mindössze az uniós átlag 39 százalékát érik el, ennél egyedül csak Bulgáriában dolgoztatják kevesebb pénzért az embereket

–derül ki a G7 további elemzéséből. 2022-nél még nincsenek frissebb elérhető adatai ilyen téren az Eurostatnak. Tíz évvel korábban, 2013-ban még három hellyel elölrébb volt Magyarország a sorban – igaz, akkor még csak az uniós átlag 34 százalékát érték a magyar fizetések.

2022-ben a magyar élelmiszerárszint már az átlag 90 százaléka volt, a bérszint azonban csak 39 százalékra nőtt, vagyis az olló kinyílt: az európai átlaghoz mért árak jobban nőttek, mint a szintén az átlaghoz mért bérek. Mivel az árak Magyarországon 2023-ban is dinamikusan emelkedtek, és egyetlen év alatt 90-ről 98 százalékra nőtt az arány, az is esélyes, hogy az olló tavaly ennél is tovább nyílhatott.