Bayer Zsolt nyíltan felvállalta: tudatosan hazudott

Bayer Zsoltot megvádolták azzal, hogy tudott nagyapja nyilas múltjáról. Most tiszta vizet öntött a pohárba.

- mondta az Indexnek Bayer..

Ezt tette most tisztába.

2016-ban egy idős rokonom, akit most sem fogok megnevezni, mert a mai napig él, a kezembe adott négy darab levelet. Kettőt ezek közül a nyilas múltja miatt feljelentett nagyapám védelmében írt két ember. Ezeket a leveleket Ungváry is ismeri. Nem pontosan értem, miért is tartja őket hiteltelennek. A másik két levélben olyan jelentések voltak, amelyeket a nagyapám írt, mint Ungváry is megállapítja, valójában súlytalan ügyekben. Akkor úgy döntöttem, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozom, mielőtt megteszi más. Abban az interjúban valóban azt mondtam, hogy kikértem nagyapám adatait.

Ha úgy tetszik, tudatosan hazudtam.

Ennek az volt az oka, hogy természetesen úgy gondoltam, amint közlöm, hogy az egyik nagyapám nyilas volt, meg besúgó, az jókora vihart kavar. Nem akartam, hogy emiatt zaklassák a már akkor is idős rokonomat. Nem lett belőle ügy, nulla reakció kísérte, majd eltelt nyolc év, és most újra elővették a történetet. Tehát szeretném leszögezni, hogy nem kértem ki nagyapám anyagait. Bárki besétálhat a Történeti Hivatalba, és megkérdezheti, hogy Bayer Zsolt igényelt-e ilyen dokumentumokat