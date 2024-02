Most kijavította a hibát, már nem 2,1 forintos megtakarítás szerepel benne.

MTI/Kovács Tamás

Mint minden politikus, úgy a fideszes Fazekas Sándor is közzétette néhány nappal ezelőtt a vagyonnyilatkozatát, amiben eredetileg igen furcsa összegek szerepeltek. A K-Monitor szúrta ki, hogy olyan mennyiségű megtakarítások szerepeltek a papírokban, amelyeket akár lehetetlennek is mondhatnánk.

A hibát a politikus is kiszúrhatta, mert Fazekas most átírta a vagyonnyilatkozatát.

A politikus eredetileg 19,5 forint takarékban elhelyezett megtakarítást és 2,1 forint készpénzt vallott be a kézzel kitöltött dokumentumban. A Fidesz-frakció sajtóosztálya most közölte, hogy Fazekas elnézést kér, és javította is a hibáját – írja a hvg.hu.

Pontosan az történt, ami a legvalószínűbbnek tűnt:

a millió szót (vagy a hat nullát) lehagyta, most viszont már kiegészítette, és mindkét problémás sorba odaírta, hogy 19,5, illetve 2,1 millióról van szó.