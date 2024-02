Novák Katalin újabb hajmeresztő kegyelmi döntése került elő

Novák Katalin Fidesz-alelnökből lett köztársasági elnök újabb, eddig nem ismert kegyelmi döntése került elő.

Hány ilyen döntése lehet még? Forrás: facebook

A Kaposvári Járásbíróság 2022 januárjában ítélt börtönre egy nőt, aki egy bíróságon volt takarító. Titokban rendszeresen felbontotta, majd visszazárta a bírósági leveleket, feltúrta a bírók asztalán az iratokat, le is fényképezte azokat. 1 év 10 hónap börtönt kapott, majd Novák tavaly februárban megkegyelmezett neki.

A nőt a felvételi beszélgetésen tájékoztatták munkája bizalmas jellegéről, majd igazságügyi alkalmazotti esküt is tett. Kulcsa volt az irodákhoz, még elnöki irodába is be tudott jutni – idézi a hvg a forrást.

Az ítélet szerint:

"Hivatalos bírósági, postázásra előkészített lezárt levelet személyes adat jogosulatlan megismerése céljából a többi ott lévő irat közül titokban felkutatta, majd a lezárt borítékot felbontva, annak tartalmát jogosulatlanul megismerte, ezt követően a borítékot visszazárta."

"Bírói döntésre váró, ügyiratborítóban elhelyezett vádiratot személyes adat jogosulatlan megismerése céljából a többi ott lévő irat közül titokban felkutatta, majd annak teljes tartalmát a saját Iphone típusú mobiltelefonjával jogosulatlanul fényképen rögzítette."

"X büntetőügyében tárgyalás tartása iránti kérelmét, amely Y bíró irodájában ügyiratborítóban volt elhelyezve, személyes adat jogosulatlan megismerése céljából a többi ott lévő irat közül titokban felkutatta, majd annak teljes tartalmát a saját iPhone típusú mobiltelefonjával fényképen jogosulatlanul rögzítette."

"1-1 darab hivatalos bírósági, postázásra előkészített és lezárt levelet személyes adat jogosulatlan megismerése céljából a többi ott lévő irat közül titokban felkutatta, majd annak tartalmát jogosulatlanul megismerte, ezt követően a borítékokat visszazárta."

A nő a tárgyaláson elismerte a bűncselekményeket és a bűnösségét, de vallomást nem tett. A bírósági iratok szerint "iskolai végzettsége, jelenlegi munkaviszonya, jövedelme nem ismert. Férjezett, kiskorú gyermeke nincsen. Vagyontalan. Büntetlen előéletű."

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott cselekménye a közbizalmat nagy fokban gyengíthette. A nőt 1 év 10 hónap börtönre ítélték folytatólagosan elkövetett tiltott adatszerzés bűntette miatt, és nem függesztették fel a büntetést, éppen a fentiek miatt. Emellett három évre a közügyektől is eltiltották, illetve örökre eltiltották attól, hogy állami szervnél, "de kiemelten bíróságon, ügyészségen, rendőrségen" dolgozzon.

A nő fellebbezése miatt az ügy másodfokra került, a Kaposvári Törvényszék 2022 márciusában helybenhagyta az ítéletet, és azt írta, "a vádlott cselekménye a bíróságok működésébe vetett közbizalom megrendítésére alkalmas volt, ahogy arra az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá".

Az ügy ezután a Kúrián kötött ki, amely 2023. április 18-án tartotta a tanácsülését, és fenntartotta az első és a másodfok határozatát, a felülvizsgálati indítványt nem találta alaposnak, ugyanakkor, mint az indokolásból kiderült, ekkorra már kegyelmet kapott a nő. A köztársasági elnök 2023. február 7. napján meghozott – az igazságügyi miniszter által 2023. február 9. napján ellenjegyzett – KEH/443-7/2023. számú határozatával a terhelttel szemben kiszabott büntetés hátralévő részének végrehajtását kegyelemből 2 évi próbaidőre felfüggesztette – áll a dokumentumban.

Ugyanígy derült ki az is, hogy K. Endre kegyelmet kapott, ott is a Kúrián kötött ki az ügye, de mire összeült a tanács, addigra már döntött Novák Katalin, így ez bekerülhetett a dokumentumokba.