"Magyar Péter óriási hisztiket csapott Varga Judit minisztériumában, hibbant, áruló, focistafeleség, férfiatlan" – Eszement támadásba lendült az Orbán-kormány propagandagépezete

Árulónak, hibbantnak és férfiatlan focistafeleségnek nevezi a NER-be páros lábbal beleszálló Magyar Pétert a Megafon egyik top “influenszere”, Bohár Dániel. Deák Dániel erre a vonatra felülve pedig azt írta, Magyar Péter "óriási hisztiket csapott a minisztériumban". Varga Judit volt férje azonban nem hagyja magát, kommentekben válaszol a támadásokra.

Pár nap késéssel a propagandagépezet is elkezdett reagálni Varga Judit volt férjének üzeneteire. Mint a hvg.hu felhívja a figyelmet, kedden délután a megafonos Bohár Dániel például ezt posztolta a Facebookon Magyar Partizán-interjúja apropóján:

Kommentben Bohár pedig azt írta:

Az egész Fideszben nevettek a hátad mögött, pont azért, ahogy most is viselkedsz: saját feleséged sikereire voltál féltékeny. Most is kényszeresen bizonygatod itt, hogy TE írtad neki a FB bejegyzéseit. Pedig azt beszélik, te csak a képeket válogattad, azt is csak hétvégén. Férfimunka, mit mondjak.

Azt hallottam, úgy becéztek a Fideszben, hogy focistafeleség. Elhiszem, hogy ez sok frusztrációt okozott, amit most jó kiengedni.

Szóval élvezd ki a Telexes simogatásokat, amíg még tart.