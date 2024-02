A propagandista Trombitás 5 milliós Rolexet hordhat, de a lakájmédia 1 milliós órájával támadt Varga volt férjére

Nincs ebben valami ellentmondás?!



Kép: Facebook/Trombitás Kristóf

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán a kormányközeli Mandiner az órája miatt támadta Magyar Pétert. Varga Judit exférje ezután ismét üzent Rogán Antalnak, aki a szerinte a kormányzati propagandagépezet középpontja.

Milliós luxusórával a kezén adott interjút a Partizánnak Magyar Péter

– írta meg szerdán a Mandiner.

Erre reagálva Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy:

Igen, bevallom, valamikor 7-8 éve diplomataként Brüsszelben vettem bankkártyával ezt a szép órát. Ekkortájt történt, hogy az egyik Európai Tanács szünetében miniszterelnök úr előkapott a zakója zsebéből egy köteg 500 euróst és megkérte az egyik kollégát, hogy vegyen a lányának valami különleges teát. Hiába mondta szegény, hogy az 500 euróst nem fogadják el a boltban…Mert ugye csak a készpénz!

Ám az egy milliós Longines modell sehol sincs ahhoz képest, Trombitás Kristóf a Megafon megmondó emberének a kezén feltűnt. Trombitás valami egészen különleges órát választott, méghozzá egy Rolex Milgaussnak látszó darabot.

Ez a Milgaussra (116400GV) nagyon hasonlító karóra egy igazán különleges modell, melynek a története 1956-ig nyúlik vissza. A gyártás leállításával, az órák használtpiaci ára is emelkedni kezdett, és jelenleg az EU-ban is fellelhető darabok jelenlegi árfolyamon is átlagosan 5 millió forintba kerülnek forintba kerül.

Mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy Trombitás ugyan választhatott volna a Rolex hagyományosabb modelljei közül, ám nem tette.

Ha a képen valóban egy Milgauss van, akkor egy egyedi darabot választott, és nem állt be a Submarinert viselők sorába.

Azonban, iparági források felhívták a szerkesztőség figyelmét, hogy Magyar Péter óráját semmiképp nem lehet luxuskategóriás modellnek nevezni, ez jelenleg a középkategória tetején helyezkedik el, használtpiaci ára 450-550 ezer forint körül mozog megkímélt, hibátlan állapotban.

A képek alapján szeretik a drága karórákat a kormánytagok és a kormányközeli influencerek, az Átlátszó pedig készített erről egy komolyabb gyűjtést. A cikkben felsorolt márkák és vételárak csak tippek és becslések, és a nyilvánosan elérhető fotókról nem mindig lehet teljes biztonsággal megállapítani, hogy egy-egy karóra pontosan milyen típusú, valamint, hogy eredeti-e.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár egyik órája vélhetően egy körülbelül 2,5 millió forintos TAG Heuer Carrera Heuer 02 Carbon.

Rogán Antal propagandaminiszter viselt már Jaeger-LeCoultre Master Compressor Navy SEALs Alarm órát, de feltűnt már a kezén Jaeger-LeCoultre Master Calendar is, ezért kb. 1,8 millió forintot kell fizetni.

Lázár János Jaeger-LeCoultre Reverso órát hord, mely korától és állapotától függően 1–2,2 millió forintba kerül, ha acél, és van egy vintage Rolex Bubblebackje is, mely kb. 2 millió forint.

Orbán Ráhel 2018-ban a kötcsei piknikre pedig egy Audemars Piguet Royal Oak karórában érkezett akkori ára 12–14 millió forint lehetett, most azonban ennek a háromszorosa is lehet az ára.

Tiborcz István üzletember szakértők szerint egyrészt Rolex Yacht Master II 116680 ref. órát hord, mely 7,5 milló forinttól indul használtan, másrészt kedveli az Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chrono órát is, mely olyan 15 millió forintba kerül használtan.