"Orbán most igazolva látja azt, hogy szerinte a politika nem nőknek való" – Török Gábor elárulta, ki lehet Novák Katalin utódja a kormányfő fejével gondolkodva

Török Gábor szerint Orbán kifejezetten dühös volt a botrány miatt, amelyet az okozott, hogy a köztársasági elnök elnöki kegyelembe részesítette K. Endrét, aki a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának tettét akarta eltussolni egy hamis vallomás aláíratásával. Török Gábor szerint Orbán fejével gondolkodva Varga Mihály lehet Novák Katalin utódja.

– véli Török Gábor, aki a 24.hu-nak adott interjúban elemezte hogyan hat az ügy a rendszerre, milyen aknák vannak még a történetben és, hogy ki lehet Orbán jelöltje köztársasági elnöki posztra.

– mondta az elemző, elvégre a kormányfő 14 éve alatt három elnökjelöltjéből kettő botránnyal távozott.

Török szerint amikor Novákot először szembesítették az örmény elnökkel közös sajtótájékoztatóján a kegyelmi-üggyel, akkor „tagadott, terelt. Mindezt furcsa, bicskanyitogató stílusban tette az ügy jellegéhez képest”. Szerinte pedig nyilvánvaló, hogy a lemondásáról szóló döntést a kormányfő, vagyis Orbán Viktor hozta meg.

Török Gábor szerint a kegyelmi botrány egyik legszomorúbb következménye az lehet, hogy a miniszterelnök szkepszise tovább erősödött a nők politikai szerepvállalásával kapcsolatban. Úgy véli, a kormányfő egyébként is elégedetlen volt Novák Katalinnal, amiért olyan kérdésekben is megnyilvánult, melyekben „nem osztottak neki lapot”.

Ez lehet az ügy legártalmasabb, legkártékonyabb következménye.

A Fidesz stratégiájában benne lehetett, hogy fel kell építeni ilyen politikusokat, de amennyire Orbán Viktort ismerem, ez nem az ő meggyőződése volt, és azt hiszem, most

Novák Katalin lemondó beszédében volt is erre utalás, amiről azt feltételezem, ha volt saját, nem a Rogán-művektől eredő gondolat abban a szövegben, akkor az az volt, hogy a nőknek igenis helyük van a közéletben. A másik tanulság pedig az lehet Orbán számára, hogy a régi, megbízható káderek felé kell fordulni. Lehet, hogy Áder Jánossal voltak konfliktusai, ám ő lényegében hiba nélkül levezényelte a tíz államfői évét.

– jelentette ki a 24.hu-nak adott interjújában Török Gábor politológus, amikor a portál újságírói rákérdeztek nála, kit tart Novák Katalin legvalószínűbb utódjának. Szerinte biztos, hogy Orbán Viktor jelenleg „megbízható, kockázatmentes jelöltet akar. Nemcsak a nőkkel, vagy az újakkal, fiatalabb politikai szereplőkkel szembeni bizalmatlansága lehet most erős, de az általa kevésbé ismert személyeket is kockázatosnak tarthatja.

Török Gábor szerint annak, hogy Magyar Péter, Varga Judit exférje kibeszél a rendszerből, korlátos következményei lehetnek. Feltüzeli ugyan az ellenzéki nyilvánosságot, előállhat még olyan erős mondatokkal, amelyeknek Török szerint akár lehetnek komolyabb következményei is, „de a kormánypárti szavazótábort nem tudja megbontani. Legfeljebb amortizál rajta, de a rendszer egészére nézve aligha lesznek jelentős következményei”. Feltételezése szerint azonban Magyar mondatainak lehet hatása a NER-en belül is:

– mondta. Feszültségből szerinte van bőven: akár öt nagy érdekcsoport is rendelkezhet politikai képviselettel a rendszeren belül jelenleg.

Személyesen is tapasztalom, hogy a történtek megmozgatták a tág értelemben vett királyi udvartartást. Orbán Viktor is szokta mondani, hogy a magyar kávéházi népség. Most is vannak találgatások arról, hogy honnan indult ez az ügy, és lehetnek, akik elbizonytalanodnak, átgondolják a stratégiájukat, újraterveznek. Erre mondják a Fidesz-ideológusok, hogy ez megint Orbán Viktornak jó, mert ő a káosz és a rend embere, és ez a mostani helyzet ismét alkalmat teremt arra, hogy szétzilálja a viszonyokat, egymás ellen fordítson embereket, aztán majd ismét ő teremtsen rendet. Ám ez most nem egy olyan időszak, amikor ez jól jönne a rendszernek. Túl sok a feszültség, túl nagy a bizalmatlanság a szereplők között, és a láthatatlan törésvonalak erősödése veszélyes is lehet. Tizennégy évnyi kormányzás rengeteg feszültséget hozott elő a gazdasági, politikai holdudvarban. Három, négy, öt nagy érdekcsoport is politikai képviselettel rendelkezik. Ezt ugyan mind eltakarja Orbán Viktor köpönyege a tömegek elől, de ettől még a törésvonalak mélyülnek. Rengeteg a sértett, bizalmatlan ember, a különböző érdekcsoportok gyűlölettel, de legalábbis féltékenyen tekintenek egymásra