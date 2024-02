Orbán Viktor soha tobbé nem nyalizik Azahriah-nak: durván helyretette a kormányt az énekes

Bár fizikailag nem tudott résztvenni a pénteki tüntetésen, Baukó Attila Azahriah videóüzenettel készült.

Mint ismert, a néhány hónapja még Orbán Viktortól is elismeréseket begyűjtő zenész gyorsan kiesett a pixisből. Csütörtökön ugyanis törölték azt a TikTok videót, amelyben Orbán méltatja. Ma pedig Azahriah rátett még egy lapáttal.

A 444.hu tudósítása szerint arról beszélt, hogy az utóbbi időben annyit hallottuk már azt, hogy védjük meg a gyerekeinket, hogy már értelmét vesztette. Szerinte a kormány a gyerekeket használja fel arra, hogy az embereket egymás ellen fordítsák, maguknak pedig politikai hasznot generáljanak.

A Partizán közvetítésében arról is beszélt az éneke, hogy a kormány frázisai, miszerint "védjük meg a határainkat, védjük meg a gyermekeinket", üresek, a nemzeti konzultáció kérdései pedig "ócskák" és "hazugak" voltak, és nem is a gyerekvédelemről szóltak.

„Teljesen új szint az, hogy pedofil arcoknak falazunk.”

De megjegyezte, hogy nem először történik ez, Kaleta Gábornak is falaztak, de az vízfelszín alatt maradt.

„Az a narratíva, hogy milyen bátor Novák Katalin és Varga Judit. Ha nem derült volna ki, szerintetek lemondtak volna? Most az egyszer nem lehetett elsunnyogni, mint megannyi alkalommal.”

Elmondta, hogy kiállásával nem a baloldali poltikai erőt akarja erősíteni, csakis a gyerekek biztonságát. Szerinte azonban még nem most kell harcolni, hanem ébredni kell. Szerinte hiába különbözünk nagyon, abban egyetértünk, hogy a pedofília no go, de legyenek már a milliárdos lopások is no go-k.

„Egy közös biztos lesz bennünk, hogy bántja a lelkünket az igazságtalanság. A hatalom urainak csak a politikai haszon a fontos, nekik ez nem fontos.”

„Együtt kell változást elérni, mielőtt lelécelnénk kötelességünk erőnk teljéből tenni valamit a változásért. ”

A tüntetés itt visszanézhető:

