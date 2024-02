A pártot alapító Magyar Pétert beidézte az Integritás Hatóság

A hírt Facebook oldalán jelentette be Magyar Péter, aki azt írta, nem tudja, pontosan milyen ügyben és céllal idézték be. De bízik benne, hogy az újonnan felállított hatóság érdemi munkát tud végezni. Szerinte a napnál is világosabb, hogy lenne mit vizsgálni.

Az interjúimban elhangzottak miatt a mai napra beidézett az Integritás Hatóság

– posztolta a Facebookon a pesti Széchenyi István térről Magyar Péter, Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje. Hozzátette:

Ez az a szervezet, amelynek a létrehozását a gonosz Brüsszel az uniós pénzek kifizetéséhez feltételül szabta. Hogy milyen ügyben és milyen céllal idéztek, nem tudom, de bízom benne, hogy az újonnan felállt hatóság érdemi munkát tud végezni. Hogy lenne mit vizsgálni, az a napnál is világosabb.

Magyar Péter a legfrissebb információk szerint már pártalapításon dolgozik. A Diákhitel Központ korábbi vezetője állítólag már az idei európai parlamenti választáson is indulna.