Kálmán Olga nekiment egy református püspöknek: "maga is az orbáni pedofilhálózat részévé vált"

Kálmán Olga levelet írt Steinbach József református püspöknek, hogy Balog Zoltán még mindig méltó-e a feladatai ellátására és számon kérte Balognak adott támogatását.

MTI/Koszticsák Szilárd

Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője levelet írt Steinbach József református püspöknek, aki február 15-én úgy nyilatkozott a Népszavának, hogy

ha Balog Zoltán jó volt akkor, amikor támogatásokat szerzett az egyháznak, legyen jó a mostani nehezebb időkben is,

utalva arra, hogy Balog Zoltán támogatta K. Endre kegyelmi ügyét. Kálmán Olga a levélben megkérdezte, hogy szerinte Balog még mindig méltó-e a püspöki feladatainak ellátására.

A Demokratikus Koalíció szerint semmilyen egyház tanaival nem összeegyeztethető, hogy Steinbach József Balog Zoltán erkölcsi megítélését a pénzügyi támogatásokhoz köti. A református egyház több vezetője is elítélte Balog pedofilügyben való részvételét, miközben úgy tűnik, Steinbach püspök úr bocsánatát sikerült megvennie a támogatások megszerzésével: ezzel ő maga is az orbáni pedofilhálózat részévé vált. A DK képviselője a levélben arra is rákérdezett, hogy mit gondol a "pénzért vett bűnbocsánatról", válaszát kíváncsian várjuk.