Novák Katalin máris a visszatérésére készül?

Az elmúlt hetek megviselték a volt államfőt. Ugyanakkor tudja, hogy felülkerekedik majd ezen és újult erővel, üstökösként tér majd vissza.

A lemondott köztársasági elnök egykori tanácsadója, Skrabski Fruzsina évek ót jó barátságot ápol a lemondott államfővel, és egyike volt azon kevés embernek, aki a botrány kirobbanása után is kiállt mellette.

Fotó: MTI

Novák Katalin hosszú ideig hallgatott, a múlt héten egy rövid posztban törte meg a csendet a Facebook-oldalán, mégpedig az új köztársasági elnök megválasztása után. Ám a nehézségek ellenére a legközelebbi családtagjai, régi barátai kitartottak mellette, például Skrabski Fruzsina újságíró, filmrendező is, aki mindvégig kiállt Novák mellett.

"Katalinnak rendkívül támogató, szerető családja van, akikre ebben a helyzetben is számíthatott, s a közeli barátai is támogatják. Ahogyan ismerem, nagyon rosszul esett neki a sok támadás, de a pozitív, támogató üzenetek, nyilvános kiállások erőt adtak neki. Azonnal üzentem én is, ami nagyon jól esett neki" – nyilatkozta a Blikknek Skrabski.

"Katalin hozott egy döntést, ami hibásnak bizonyult. Pedig egy végtelenül tisztességes, becsületes ember, aki tudomásom szerint abban a tudatban döntött, hogy egy olyan embernek ad kegyelmet, aki valójában nem bűnös. Sajnálom, hogy így alakult, és ez a döntés ilyen következményekhez vezetett. Magyarország hatalmasat veszít a hiányával, ma a közéletben nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy szólítsák meg az embereket, ahogy ő tette" – tette hozzá a volt tanácsadó, aki elárulta neki, hogy az elmúlt hetek megviselték a volt államfőt. Ugyanakkor tudja, hogy felülkerekedik majd ezen és újult erővel, üstökösként tér majd vissza.

"Talán még nem jött el az ideje, de én nagyon várom, hogy visszatérjen" – hangsúlyozta az egykori tanácsadó, aki egyébként már munkát is ajánlott Novák Katalinnak a gyermekvállalásra ösztönző Három királyfi, három királylány nevű alapítványban.