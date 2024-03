Tragédia a palotában: Már nyilvános a rákos III. Károly végakarata

Most közölte a rákkal küzdő Károly király utolsó, legfőbb akaratát

Jelenleg leginkább Vilmos herceg az, aki helyettesíti III. Károly királyt a hivatalos események során, de az Amerikában élő Harry is felajánlotta segítségét apja betegségének híre hallattán. Ezt pedig kifejezetten nem érzi szükségesnek, ezért hozott egy fontos döntést az uralkodó, és ezt kérte a fiaitól:

Károly király azt akarja, hogy Vilmos és Harry is a családjával legyen. Töltsenek időt a gyerekeikkel, nézzék, ahogy felnőnek.

Épp ezért nem akarja azt, hogy állandóan a nyilvánosság előtt álljanak. Szánt szándéka minél hamarabb munkába állni, és ehhez a legjobb kezelést kapja mindamellett, hogy nagyon pozitív a hozzáállása.”

– nyilatkozta az információforrás, hozzátéve, hogy a jelenleg is folyamatban lévő rákellenes orvosi kezelései ellenére vissza akar térni a feladataihoz. Ez abban is megjelenik, hogy nemrég Anglia miniszterelnökével is találkozott. Egy bennfentes szerint a király ebben az ügyben rendkívül akaratos, pláne, hogy Károly szereti a népét és tenni akar értük attól függetlenül, hogy kezelés alatt áll-e vagy sem – írja a Bors.

Fotó: Freepik