Szijjártó Péter lassan hadat üzen Amerikának

Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadója azt nyilatkozta: nem vonja vissza az amerikai elnök a kijelentését Orbán Viktorról – erre szólt vissza a külügyminiszter.

Szijjártó Péter kedden jelentette be, hogy berendelte David Pressman amerikai nagykövetet, miután Joe Biden azt mondta egy kampánygyűlésen: a magyar Orbán “egyenesen kijelentette, hogy szerinte nem működik a demokrácia, és diktatúrát szeretne". A miniszter szerint “ilyen hazugságokat nem vagyunk kötelesek elviselni senkitől, akkor sem, ha az adott személy éppenséggel az Egyesült Államok elnöke”.

A külügyminiszter szinte keresztes háborút folytat Joe Biden és emberei ellen Fotó: MTI

Úgy tűnik, folytatódik a nyilatkozatháború. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán azt írta: “Tegnap tovább folytatta a Magyarország elleni hazugsághadjáratot a háború-, gender- és migrációpárti amerikai demokrata kormány. Ezúttal a nemzetbiztonsági főtanácsadó lépett be a kórusba”.

A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal Biden nemzetbiztonsági főtanácsadójának a kijelentésére reagált. „Az elnök természetesen kitart a kijelentése mellett. Nem fogom visszavonni azokat” – mondta a Jake Sullivan, Joe Biden nemzetbiztonsági főtanácsadója a Daily Mail beszámolója szerint.

“Jake Sullivan megnyilvánulása világossá tette, hogy az amerikai demokraták nehezen viselik, hogy az európai progresszív liberális tenger közepén továbbra is van egy sziget, ahol büszkén valljuk: no war, no gender, no migration! Továbbra is határozottan kiállunk a béke mellett, megvédjük a családokat az agresszív gender-propagandával szemben és nem engedjük be az illegális migránsokat. Ha tetszik az amerikai demokratáknak, ha nem!” – reagált minderre a Facebook-oldalán Szijjártó Péter.