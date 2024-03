Már meg is van az első feljelentés a Spar einstandolása miatt

A Jobbik-Konzervatívok alelnöke szerint az állami forrásokat nem arra kell felhasználni, hogy a sógoroktól a vejkónak vegyen az állam céget.

Ahogy arról a propeller.hu is beszámolt, az osztrák élelmiszeripari szaklap, a Lebensmittel Zeitungnak nyilatkozó Hans Reisch, az ausztriai SPAR vezérigazgatója kijelentette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az egyik rokonának kért részesedést a SPAR magyarországi leányvállalatából. Mint a vezérigazgató több osztrák lapnak elmondta, a magyar kormány „zaklatásaival” magyarázta, hogy a magyar cégük vagyonának egy részét Svájcba helyezték át, és a különadók miatt az Európai Bizottsághoz fordultak.

A kormány úgy reagált, a különadókat jogszerűnek találta az Unió Bírósága, minden más állítást pedig alaptalannak tartanak.

Megszületett az első feljelentés a Spar-ügyben Fotó: Spar Magyarország

Lukács László, a Jobbik- Konzervatívok alelnöke Facebookon jelentette be, hogy feljelentést tett az ügyben. A politikus kijelentette: „Orbán a sógoroktól einstandolna a vejkónak? – Na, álljunk meg egy szóra! Évek óta tudjuk és mondjuk, amelyet Magyar Péter is megerősített korábbi megnyilatkozásaiban, hogy az ország fele egy család kezében van. Ezért is tettem a mai napon feljelentést a népszerű bolthálózat, a Spar boltok tervezett einstandolása ügyében.”

Lukács hozzátette, a cég osztrák vezetője arról nyilatkozott, hogy maga a miniszterelnök győzködte őt, hogy adja el a céget a miniszterelnök rokonának. Ez nyilván nem történt meg, így jöttek a különadók a cégre. És feltehetően jön még majd más is, hiszen a miniszterelnök a 3000 napnál is régebb óta tartó rendeleti kormányzásával lényegében bármit megtehet.

„Az állami forrásokat nem arra kell felhasználni, hogy a sógoroktól a vejkónak vegyen az állam céget, hanem arra, hogy a legkisebb vállalkozások úgy és olyan támogatást kapjanak, hogy eredményesen helyt tudjanak állni a kiskereskedelemben” – közölte a Jobbik-Konzervatívok alelnöke.